Elternfrage: Scheidung der Eltern – Wie sagen wir es unserem Sohn? Eltern tun sich schwer, die Kinder über die beschlossene Trennung zu informieren. Daniela Melone gibt Tipps. Daniela Melone

Scheiden tut weh: Bevor Kinder informiert werden, müssen Eltern mit ihren eigenen Gefühlen umgehen können. Illustration: Benjamin Hermann

Ich bin selber ein Scheidungskind. Als meine Mutter mir damals als Elfjährige mitteilte – es war eigentlich ein ziemlich normaler Morgen –, dass mein Vater am selben Abend ausziehen würde, brach für mich eine Welt zusammen. Auch die nachfolgende Zeit war für mich ein ziemlicher Horror; die Mutter ständig am Weinen, den Vater bekam ich nur noch selten zu Gesicht. Nun stehen mein Partner und ich ebenfalls vor einer Trennung, zu unterschiedlich sind unsere Ansichten in Sachen Erziehung, zu sehr haben wir uns auseinandergelebt. Ich möchte, dass unser Sohn (9) unsere Trennung aber anders erleben wird als ich damals. Mir ist selbstverständlich klar, dass wir ihn nicht vor Traurigkeit bewahren können. Aber gibt es vielleicht besondere Vorgehensweisen, wie wir ihn besser beziehungsweise sanfter auf die bevorstehende Trennung vorbereiten können? Leserfrage von Laura, 38 aus Luzern.