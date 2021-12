Umfrage zur Weihnachtsbescherung – Wie schenken Sie dieses Jahr? Wichteln, Slow-Gifting oder gar keine Geschenke? Verraten Sie uns Ihre Weihnachtsregeln – und vergleichen Sie sich mit anderen Leserinnen und Lesern. Lisa Füllemann

Weil viele Familien- und Freundeskreise den vorweihnachtlichen Geschenkestress vermeiden wollen, treffen sie Abmachungen, wie geschenkt werden soll. Bild: Pexels

Kaum ist es Dezember, geht der Vorweihnachtsstress wieder los. So gilt es nicht nur, Dutzende soziale Aktivitäten wie Weihnachtsessen und Familienfeste zu koordinieren, auch der Geschenkestress setzt vielen zu.

Während einige ewig darüber grübeln, was sich die zu beschenkenden Personen wohl wünschen könnten, schaffen es andere erst auf den letzten Drücker, Geschenke zu besorgen. Und wer kriegt ein Geschenk? Schliesslich will man etwa beim ersten Weihnachtsfest mit den Schwiegereltern nicht als einzige Person mit Geschenken aufkreuzen – aber gleichzeitig auch nicht ohne Geschenke doof dastehen. Und wenn man der Tante schon zum gefühlt zwanzigsten Mal ihre Lieblings-Pralinés geschenkt hat, fragt man sich irgendwann auch, ob sie die eigentlich noch will.

Um sich nicht einen solchen Stress zu machen, treffen deshalb viele Familien- und Freundeskreise Abmachungen, wem was und wie geschenkt wird. Manche legen so nur noch den Kindern etwas unter den Weihnachtsbaum, wichteln oder losen Geschenke aus. Andere legen ein Budget fest, wollen nur noch selbst gemachte Geschenke oder gemeinsame Erlebnisse verschenken. Noch Radikalere verzichten komplett auf Geschenke, womöglich, weil sie Weihnachten für eine Kommerzschlacht halten.

Wir wollen deshalb von Ihnen wissen, wie Sie an Weihnachten schenken werden. Nehmen Sie an unserer nicht repräsentativen Umfrage teil und vergleichen Sie sich mit anderen Leserinnen und Lesern.

Schenken Sie sich in der Familie und im Freundeskreis noch etwas zu Weihnachten? Ja, ich finde , das gehört dazu . Nein, ich finde das unnötig .

Falls Nein: Aus welchem Grund schenken Sie nichts? Ich möchte den Geschenke s tress nicht mitmachen . Ich finde Weihnachten eine unnötige Kommerz s chlacht . Sonstiges

Falls Ja: Haben Sie mit Ihrem Familien- und Freundeskreis Abmachungen getroffen, wem was und wie geschenkt wird? Ja, das macht vieles einfacher . Nein, es klappt auch so.

Wer bekommt an Weihnachten noch ein Geschenk? Alle Anwesenden Nur die Kinder Nur ausgewählte Personen (Wichteln)

Was schenken Sie zu Weihnachten? Etwas Gekauftes Etwas Selbstgemachtes Geld/Gutschein Ein (gemeinsames) Erlebnis Eine Spende an eine gemeinnützige Organisation Sonstiges

Lisa Füllemann ist Redaktorin im Ressort Leben. Sie hat an der Universität Zürich Geschichte und Deutsche Literaturwissenschaft studiert. Mehr Infos

