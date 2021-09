Das Penalty-Problem der Schweiz – Wie schiesst man bloss einen Elfmeter? Nach dem 0:0 der Schweiz in der WM-Qualifikation in Nordirland und dem Fehlversuch von Haris Seferovic drängt sich diese Frage auf – Altmeister Alex Frei beantwortet sie. Thomas Schifferle

So geht es nicht: Haris Seferovic scheitert mit seinem Elfmeter an Nordirlands Goalie Peacock-Farrell.

Foto: Peter Morrison (AP)

Haris Seferovic erlebt gerade kein Hoch seines künstlerischen Schaffens. Gegen Griechenland zum Start in Murat Yakins Ära als Nationaltrainer vor zehn Tagen war er nicht gut, gegen Italien auch nicht, und als an diesem Mittwoch das WM-Qualifikationsspiel in Belfast gegen Nordirland läuft, gelingt ihm erneut nichts.

Nach 77 Minuten wird er ausgewechselt, auf der Ersatzbank ist er nur unwesentlich weniger am Ball als vorher auf dem Platz. Das Spiel ist komplett an ihm vorbeigelaufen, und er hat auch nicht den Eindruck gemacht, als wollte er wirklich etwas daran ändern.