5. Minute

Fragezeichen Offensive

Die Partie gegen Griechenland ist ja eigentlich bloss das Warmlaufen für die enorm wichtige Partie in der Qualifikation zur WM am Sonntag gegen Italien. Und Yakin bekommt die Möglichkeit, an seiner Offensive zu basteln. Ohne Shaqiri, Embolo und Ganvranovic setzt er heute auf den unbestrittenen Stossstürmer Haris Seferovic. Links offensiv ist EM-Held Steven Zuber am Start. So weit, so einigermassen normal. Aber offensiv rechts spielt heute Remo Freuler. Und der ist sonst ja eher so im Bereich Sechser bis Achter unterwegs: Also im zentralen Mittelfeld. Und dort auch nicht unbedingt im offensiven Teil.