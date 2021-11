Conference League: Nikosia – FCB - Wie schlägt sich der FC Basel auf Zypern?

Die Ausgangslage

Karabach gewann am Nachmittag bei Kairat Almaty 2:1 und steht vor dem Spiel des FCB mit zehn Punkten auf Platz 1. Ein Sieg in Nikosia ist für Basel demnach Pflicht, will es an Karabach dranbleiben. Nur der Gruppenerste kommt direkt weiter. Die Gruppenzweiten müssen in die Playoffs.