Liveticker mit Bruno Kernen – Wer gewinnt heute in Wengen, Bruno Kernen?

Die Schweizer Gegner

Aleksander Kilde, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Dominik Paris – sie und viele andere wollen den Schweizern heute den Tag vermiesen. Auch Oldie Christof Innerhofer und der Kärntner Max Franz überzeugten in den Trainings.

Trotzig wie ein kleines Kind, meinte ein österreichischer Journalist schon am Freitagabend, das Imperium werde nach Marco Odermatts Super-G-Sieg in den Abfahrten zurückschlagen. Nun ja, ein Swiss-Ski-Mitarbeiter, dessen Name wir soeben vergessen haben, sagte dazu heute in der Früh nur: «Welches Imperium?»