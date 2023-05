Rassismus-Stammtisch in Zürich – Wie schwarz dürfen Schweizerinnen und Schweizer sein? Hier reden nur schwarze Schweizerinnen und Schweizer – «aber worüber wir reden, sollte sich jede und jeder anhören». Ein Abend am Black Stammtisch. Sabrina Bundi

Am Black Stammtisch im Club Zukunft reden schwarze Schweizerinnen und Schweizer über Rassismus in ihrem Alltag. Foto: Silas Zindel

Das klassische Bild vom Schweizer Stammtisch: Um die Aromat-Melange am grössten Tisch der Beiz poltern hemdsärmelige Menschen über Politik und Sport. Der Black Stammtisch: Im Club Zukunft in Zürich sitzen rund 20 Schweizerinnen und Schweizer of Colour bei Chips und Getränken um den grössten Tisch der Bar, reden in breitem Bärn-, Basler- und Züritüütsch über Politik, Sport, Schule, Arbeit, Kultur und Haare. Denn Haare von Black People sind schnell ein Auslöser für Rassismus im Alltag.