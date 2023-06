Abo Weniger Treibhausgase – Wie sich Reis klimafreundlicher produzieren lässt Reis gilt als das Rindfleisch der Vegetarier, da durch den Anbau viel Methan entsteht. Dies lässt sich ändern, wie der moderne Reisanbau in Pakistan und auch in der Schweiz zeigt.

Mühsame Arbeit: Eine Gruppe Männer pflanzt in der pakistanischen Provinz Punjab Reissetzlinge. Foto: Tahir Saleem (Insearch, Helvetas)

Eine Welt ohne Reis ist kaum vorstellbar. In vielen Ländern in Asien werden die Setzlinge jetzt noch gezüchtet, während sie in Italien oder der Schweiz vor kurzem bereits auf das Feld ausgebracht wurden, um sie in ein paar Monaten zu ernten. Eine Pflanze besteht am Schluss aus mehreren Stängeln, an deren Ende sich die Ähren mit Dutzenden von Körnern befinden, jedes umhüllt von einem Silberhäutchen und einer Deckspelze, drinnen befinden sich Mehlkörper und Keimling: Milliarden von Menschen essen täglich dieses geniale und gesunde Getreide, das bereits vor Jahrtausenden erstmals angebaut wurde.