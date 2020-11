Beim Anstehen und auf der Piste – Wie sicher ist Skifahren im Corona-Winter? Statt Skigebiete zu schliessen, setzt die Schweiz auf Schutzkonzepte. Kann das gut gehen? Ein Blick auf die potenziellen Gefahrenherde. Konrad Staehelin

Skigebiet Verbier Ende Oktober: Mit Maske ist die Ansteckungsgefahr auf dem Sessellift äusserst gering. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Nachbarn im Norden, im Westen und im Süden der Schweiz schliessen für den ersten Teil des Winters die Skigebiete und hoffen, dass es ihnen die anderen Wintersportländer gleichtun. Die Schweiz widersetzt sich dem bislang. «Bei uns können Skigebiete offen bleiben», beteuerte Innenminister Alain Berset am Donnerstag, mahnte aber: «Klar ist, dass die Schutzkonzepte perfekt angewendet werden müssen.»

Die Verantwortlichen in den Bergen verweisen seit Monaten darauf. Meistens seien die Menschen sowieso mit Abstand an der frischen Luft. Und wenn nicht, zum Beispiel in der Gondel oder beim Anstehen, müssten sie eine Maske oder einen antibakteriellen Schutzschlauch über Mund und Nase tragen. Zumindest sind in der Handvoll Schweizer Skigebieten, die schon geöffnet sind, bisher keine Infektionsherde bekannt geworden.