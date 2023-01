Apple und Microsoft – Wie Sie iPhone und Windows zur Zusammenarbeit zwingen Damit Ihre Bilder, Kontakte oder Passwörter sowohl bei Apple-Geräten als auch mit Microsofts Apps zur Verfügung stehen, braucht es List und Tücke. Wir erklären, wie es geht. Matthias Schüssler

Die iCloud verbindet den Windows-Laptop und Apple-Geräte wie das iPad rechts – doch das Ganze optimal einzurichten, ist eine knifflige Angelegenheit. Foto: Matthias Schüssler

«Die Hölle ist zugefroren»: Das waren die Worte, mit denen Steve Jobs im Oktober 2003 eine überraschende Ankündigung machte. Der damalige Apple-Chef hatte gerade mitgeteilt, dass die beliebte Musik-Verwaltungssoftware iTunes auch für Windows angeboten werde. Denn die Rivalität zu Microsoft-Chef Bill Gates war etwas, das Jobs mit grosser Freude zelebrierte – wenngleich er sie jederzeit auf Eis legen konnte, wenn das Apple genützt hat.

Doch Steve Jobs hat geschwindelt: Die alte Rivalität hat bis heute Bestand. Weder Microsoft noch Apple zeigen viel Herz für User, die in beiden Welten zu Hause sind – also für die Millionen von Doppelnutzerinnen, die mit einem Windows-PC und einem iPhone oder iPad arbeiten. Das zeigt sich exemplarisch bei der Microsoft-App Smartphone-Link: Die verbindet Windows und Android-Smartphones und erleichtert den Datenaustausch enorm. Mit iPhones oder iPads versteht sie sich nicht. Beziehungsweise nicht mehr: Die App hatte ursprünglich einige rudimentäre Funktionen für die Apple-Geräte, doch die hat Microsoft kommentarlos entfernt.

So bauen Sie Brücken zwischen den beiden Welten, aufgeteilt nach Art der Daten:

Fotos und Videos

Ende des letzten Jahres ist Microsoft Apple wieder einen Schritt entgegengekommen. Die Fotoanzeige-App von Windows 11 zeigt nun auch den Bild- und Videobestand in der iCloud an. Die mit dem iPhone oder iPad gemachten Aufnahmen sind unter «Alle Fotos» zusammen mit den auf dem Windows-PC und in Microsofts Onedrive gespeicherten Bildern zu sehen – sie können in der Rubrik «iCloud-Fotos» auch separat angeschaut werden. Nötig ist dafür die App iCloud for Windows. Sie stammt von Apple und verbindet den PC mit Apples Online-Datenspeicher.

Seit ein paar Wochen zeigt die Fotoanzeige-App unter Windows 11 auch die Aufnahmen aus der iCloud an. Foto: Screenshot

Dateien, Lesezeichen und Passwörter

Auch die iCloud-App ist ein minimalistisches Stück Software: Sie bietet Zugriff auf die Dateien im iCloud Drive und erlaubt den Dateiaustausch mit Mac, iPhone und iPad. Sie synchronisiert die Lesezeichen aus dem Safari-Browser mit Microsoft Edge oder Firefox. Und im August 2021 ist der Abgleich der Passwörter dazugekommen: Dank dem haben Sie die von Apple gespeicherten Zugangsdaten auch in Edge abrufbereit.

iCloud for Windows verschafft Zugang zu Dateien, Fotos, Lesezeichen und Passwörtern. Foto: Matthias Schüssler (Screenshot)

Mail, Adressbuch und Kalender

Das grösste Manko hat die iCloud-App bei Mail, Adressbuch und Kalender. E-Mails synchronisiert sie gar nicht, Adressen und Termine nur mit Outlook. Das ist für Privatanwender nicht sinnvoll, denn Outlook ist nur im geschäftlichen Umfeld zweckmässig. Um auf diese Daten zuzugreifen, müssen Sie den Weg über Windows-Einstellungen beschreiben: Öffnen Sie hier die Rubrik «Konten», dann «E-Mail und Konten», klicken Sie auf «Konto hinzufügen» und wählen Sie aus der Liste den Eintrag «iCloud».

Falls Sie für die iCloud die 2-Faktor-Authentifizierung verwenden, braucht es jetzt einen Extratrick. Da Windows nicht mit dieser Sicherheitsmassnahme umgehen kann, müssen Sie appleid.apple.com aufrufen, sich hier anmelden und die Rubrik «Anwendungsspezifische Passwörter» aufsuchen. Hier erzeugen Sie ein Passwort, das Sie für die Einrichtung des Kontos in Windows verwenden können.

Das iCloud-Konto lässt sich auch bei Windows hinterlegen – allerdings nur mit einem Extratrick. Foto: Screenshot

Ist das erledigt, haben Sie Ihre Apple-Daten auch in der E-Mail-, der Kalender- und in der People-App von Windows zur Verfügung. Es kann sein, dass Sie sie erst aktivieren müssen, damit sie auch tatsächlich angezeigt werden. Das tun Sie über die Seitenleiste oder über die Einstellungen.

Notizen und Nachrichten

Es gibt eine Reihe von iCloud-Informationen, die Ihnen bei Windows vorenthalten bleiben. Die wichtigsten sind die Notizen und die iMessage-Nachrichten. Für die Direktnachrichten und SMS gibt es keine Lösung – die müssen sie am Apple-Gerät z. B. per Mail weiterleiten, um sie unter Windows weiterzuverwenden. Auf die Notizen greifen Sie via Browser zu, indem Sie sich auf icloud.com einloggen. Eine Alternative ist eine App wie Simple Note (siehe hier), die für alle Plattformen zur Verfügung steht.

Die Notizen stehen in Windows nicht direkt zur Verfügung; sie sind aber über den Browser zugänglich. Foto: Screenshot

