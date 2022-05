Jobcoach: Tipps für Führungskräfte – Wie Sie richtig delegieren Können Sie gut Aufgaben abgeben oder tendieren Sie dazu, alles selbst machen zu wollen? Hier sind 11 Ideen, um Ihre Delegierfähigkeit zu überdenken und optimieren. Christian Fichter

Klare Ansagen und mit Begeisterung an der Sache: So verfolgen Mitarbeiter letztlich dieselben Ziele. Foto: Getty Images/iStockphoto

Selber machen ist einfacher als delegieren. Denn delegieren heisst loslassen, und darauf vertrauen, dass auch andere gute Arbeit leisten. Damit haben viele am Anfang ihrer Führungskarriere Mühe. Endlich hat man mehr Verantwortung – und muss sie sogleich wieder abgeben. Das ist paradox – und nur in Organisationen möglich, in denen Ergebnisse zählen, nicht Arbeitsstunden. Sicher, eine Weile kann man schneller, härter und länger arbeiten. Das fühlt sich auch erst mal besser an als delegieren: Man ist den ganzen Tag beschäftigt und fühlt sich wichtig. Aber irgendwann kommt man an eine Grenze. Dann führt man sich selbst in den Burn-out und seine Mitarbeiter in den Bore-out.