Geldblog: Ein Auftrag, zig Gebühren – Wie Sie Teilausführungen von Börsenaufträgen vermeiden Falls ein Kaufauftrag in Tranchen abgewickelt wird, kann dies teuer werden. Abhilfe schaffen kann ein sogenannter «Kill-or-Fill-Auftrag». Martin Spieler

Ich gebe stets Limiten bei Börsenaufträgen ein, die in der Regel für maximal eine Woche gültig sind. Nun ist es vorgekommen, dass ein Auftrag nicht vollständig ausgeführt wurde, weil der Markt beschränkt war. In einem Fall wurde mir nur eine von hundert angebotenen Aktien abgerechnet, was ärgerliche Spesen verursachte. Gibt es keine Usanz, dass eine minimale Anzahl Aktien abgerechnet werden darf? Wenn zum Beispiel ein Auftrag in zwei Tranchen in zwei Tagen abgerechnet wird, dann fallen gesamthaft höhere Spesen an, als wenn der Auftrag in einem Lauf abgerechnet wird. Leserfrage von U.H.

Die Börse funktioniert nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wenn eine Aktie zu dem von Ihnen bestimmten Preis mit der Limite nur zu einer geringeren Menge im Angebot steht, als Sie es sich gewünscht haben, kann es zu einer Teilausführung Ihres Börsenauftrages kommen. Statt 500 Aktien werden dann beispielsweise nur 250 zum definierten Preis erworben und abgerechnet. Oder aber es werden unterschiedliche Mengen zu unterschiedlichen Preisen abgewickelt.

Das ist an sich alles kein Problem, solange Ihre Limite berücksichtigt ist und Sie deswegen nicht höhere Gebühren bezahlen. Wenn man aber – so wie bei Ihrem Beispiel – nur eine oder einige wenige Aktien bekommt statt der im System eingegebenen Menge, kann dies zu verhältnismässig hohen Spesen führen. Nämlich dann, wenn die Bank oder der Broker den Kauf- oder Verkaufsauftrag nicht prozentual abrechnet, sondern bei kleinen Mengen mit einer Mindestgebühr. In dieser Konstellation hat man unter Umständen nur eine oder einige wenige Aktien, bezahlt aber die Mindestgebühr. Die bezahlte Gebühr ist dann für die Menge gekaufter Aktie deutlich zu hoch.

Ein Problem sind Teilausführungen in wenig liquiden Märkten und bei Titeln mit wenig Handelsaktivität.

Wie Teilausführungen abgerechnet werden, ist je nach Anbieter unterschiedlich. Bei vielen Anbietern werden Teilausführungen am gleichen Börsentag nur einmal verrechnet. Falls sich aber solche Teilausführungen über mehrere Tage hinweg erstrecken, werden dann einmal pro Tag Transaktionsgebühren verrechnet. Bei Kleinmengen wird oft die Mindesttransaktionsgebühr verrechnet. Auch bei den verschiedenen Onlinetrader gelten bei der Verrechnung von Teilausführungen unterschiedliche Gebühren. Alles in allem können Teilausführungen zu deutlich höheren Transaktionsspesen führen. Generell muss man sich bewusst sein: Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen mit Limiten kann es immer zu Teilausführungen kommen, weil etwa zu wenig Titel der ausgewählten Aktien bei einer Gegenpartei angeboten oder gekauft werden.

Immerhin gibt es ein Mittel gegen solche Teilausführungen: den sogenannten «Fill-or-kill-Auftrag». Bei der Schweizer Börse SIX gilt, dass ein Auftrag, der als Fill-or-Kill-Auftrag ins System eingegeben wird, sofort vollständig oder gar nicht ausgeführt wird. Falls eine sofortige vollständige Ausführung nicht machbar ist, wird der gesamte Auftrag ohne Aufnahme ins Auftragsbuch gelöscht. So werden Teilausführungen verhindert. Zu beachten ist, dass laut der Schweizer Börse SIX Aufträge mit der Gültigkeit «Fill-or-Kill» lediglich während des laufenden Handels eingegeben werden können. Sie können also nicht einen solchen Auftrag mit mehrtägiger Gültigkeit erteilen, wie Sie es offenbar gerne tun.

Dazu kommt, dass man solche Aufträge längst nicht bei allen Anbietern erteilen kann. Viele Anbieter bieten nur die Möglichkeit, dass man entweder eine Limite setzt oder nicht und so einfach den Markt spielen lässt. Ich empfehle Ihnen, sich bei Ihrer Bank oder Ihrem Broker nach ihren Möglichkeiten zu erkundigen und nachzufragen, ob Sie einen Fill-or-kill-Auftrag erteilen können oder nicht. Ein Problem sind Teilausführungen in erster Linie in wenig liquiden Märkten und bei Titeln mit wenig Handelsaktivität. Als Privatanleger würde ich generell liquide Märkte vorziehen und in erster Linie auf Titel setzen, die stark gehandelt werden, wie wir dies von den bekannten Schweizer Bluechips kennen. Hier kommt es seltener zu Teilausführungen mit ärgerlichen Gebührenfolgen.

