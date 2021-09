Deutschlands Umgang mit Boostern – Wie sinnvoll ist eine Drittimpfung? Deutschland bietet bereits Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 an. Wer diese erhält und was die deutschen Experten und Gesundheitsminister dazu sagen. Christina Berndt

Fachleute halten die Auffrischungsimpfungen für wichtig, um gut durch die vierte Welle zu kommen. «Das ist für manche Personengruppen medizinisch notwendig», sagt der Lungenarzt Leif Erik Sander. Foto: Keystone/DPA

Kaum waren die Ärmel heruntergelassen, krempeln manche Deutsche sie schon wieder hoch. Mehr als 13'000 Menschen haben sich bei unserem nördlichen Nachbarn bereits eine dritte Spritze gegen das Coronavirus geholt, und gut drei Millionen sollen es allein in diesem Monat noch werden. Denn die meisten Bundesländer bieten jenen Personengruppen, für die von Corona eine besonders grosse Gefahr ausgeht, in diesen Tagen eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 an.

Sie folgen damit einer Empfehlung der Gesundheitsminister und nutzten die Möglichkeiten der neuen deutschen Corona-Impfverordnung, die am 1. September in Kraft getreten ist. Eine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission gibt es jedoch noch nicht.

Entsprechend unterschiedlich ist das Vorgehen der Bundesländer. Bayern gehört zu denen, die vorgeprescht sind. Im Freistaat seien die Drittimpfungen bereits Mitte August erfolgreich angelaufen, erklärte der Gesundheitsminister in dieser Woche. Die zusätzlichen Spritzen seien zunächst «für die Menschen mit dem grössten Corona-Risiko» gedacht. Dazu gehören Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, betagte Menschen sowie immungeschwächte Patienten etwa mit Krebs oder nach Transplantationen. Da diese Menschen als Erste mit einem Corona-Vakzin versorgt wurden, liegen ihre Impfungen mittlerweile mehr als ein halbes Jahr zurück.

«Auffrischungsimpfungen sind für manche Personengruppen medizinisch notwendig» Lungenarzt Leif Erik Sander

Fachleute halten die Auffrischungsimpfungen für wichtig, um gut durch die vierte Welle zu kommen. «Das ist für manche Personengruppen medizinisch notwendig», sagt der Lungenarzt Leif Erik Sander, der an der Berliner Charité die Arbeitsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung leitet.

Studien hätten gezeigt, dass der Immunschutz gerade älterer Menschen mit der Zeit nachlasse. «Auch bei uns im Haus sehen wir derzeit zunehmend Aufnahmen von älteren Menschen zum Teil aus Heimen, obwohl sie geimpft waren», sagt er. In einer eigenen Arbeit hat Sander festgestellt, dass 40 Prozent der über 70-Jährigen ein halbes Jahr nach vollständiger Impfung keine schützenden Antikörper mehr besitzen. Das Immunsystem brauche dann einen «Booster» – neuen Schub.

Die Altersgrenze ist Ermessenssache

Welche Altersgrenze für diese Booster-Impfung sinnvoll ist, ist jedoch unklar. Bayerns Gesundheitsminister forderte bereits, man müsse sich «zeitnah darüber Gedanken machen und entscheiden, ob wir nicht auch allen über 60-Jährigen, die das wollen, eine Auffrischungsimpfung anbieten». Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie plädiert für eine Grenze von 70 Jahren. «Ab diesem Alter wird das Immunsystem in der Regel deutlich schwächer», sagt deren Präsidentin Christine Falk, Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover.

Bei Jüngeren gebe es zudem deutlich seltener gefährliche Impfdurchbrüche – also Infektionen trotz Impfung. Letztlich sei die Altersgrenze aber Ermessenssache. Das sieht auch Leif Erik Sander so: «Auch eine Grenze von 60 Jahren lässt sich rechtfertigen, denn das Risiko für einen schweren Verlauf steigt bereits ab diesem Alter deutlich an.»

Die USA wollen die gesamte Bevölkerung mit einer Auffrischungsimpfung versorgen.

In jedem Fall ist die Erinnerung des Immunsystems an seinen Feind hochwirksam. Das haben jüngst Daten aus Israel gezeigt. Das Land hat schon früh einen Grossteil seiner Bevölkerung geimpft, doch zuletzt gab es dort wieder steigende Infektionszahlen und zunehmend Impfdurchbrüche.

Schon seit Ende Juli wird in Israel deshalb allen über 60-Jährigen eine dritte Impfung angeboten. Nun, einen Monat später, sind die Ansteckungszahlen in dieser Altersgruppe erkennbar am Abklingen. Seit einigen Tagen erhalten auch über 40-Jährige in Israel die dritte Spritze.

Die US-Regierung kündigte Mitte August sogar an, die gesamte Bevölkerung voraussichtlich ab September mit Auffrischungsimpfungen zu versorgen. Ab acht Monaten nach der zweiten sei eine dritte Dosis angeraten.

Für Jüngere genügen zwei Impfungen

Jüngere Menschen zählen in Deutschland dagegen bisher nicht zum Personenkreis für die Drittspritze. Der Impfschutz gehe mit zunehmendem Abstand zur Zweitimpfung etwas zurück, sagt Leif Erik Sander. Junge Menschen haben aber ohnehin eine stärkere Immunantwort als ältere, ein kleiner Rückgang der Schutzwirkung macht bei ihnen deshalb nicht viel aus. «Bei gesunden jüngeren Menschen sind die zwei Impfungen deshalb in der Regel völlig ausreichend», betont Sander. Für Ältere hingegen können auch schon fünf bis zehn Prozent weniger Schutz empfindliche Auswirkungen haben.

Abo Infektion trotz Impfung «Wir sind Durchbrüchler und waren sehr überrascht» Abo Booster-Impfung wie in den USA Ab Oktober bräuchten 300’000 Personen eine Auffrischung Vor der Impfung individuell zu untersuchen, ob der persönliche Immunschutz schon nachgelassen hat, empfehlen die Experten nicht. «Es ist kein Problem, noch einmal draufzuimpfen», sagt Carsten Watzl, Professor für Immunologie in Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Bisher gebe es ohnehin keine klaren Kriterien, ab welchem Antikörperspiegel eine erneute Impfung nötig sei. Auch Leif Erik Sander betont: «Ein Sicherheitsrisiko sehe ich nicht.»

«Die Impfquote ist noch viel zu niedrig, um gut durch die vierte Welle zu kommen» Leif Erik Sander

Mit Blick auf den Impfstoffmangel in der Welt sagt der Lungenarzt und Immunologe: «Die ungerechte Verteilung ist ein Dilemma.» Aber die dritte Impfung für die gefährdeten Gruppen sei kein Luxus: «Damit kann man Menschen das Leben retten und sie vor einer schweren Komplikation bewahren.»

Ebenso wichtig wie die dritte Impfung sei es aber, noch mehr Menschen überhaupt gegen Corona zu impfen. «Die Impfquote ist noch viel zu niedrig, um gut durch die vierte Welle zu kommen», sagt Leif Erik Sander. «Wir müssen deutlich mehr Anstrengungen unternehmen.» Beim Impfen heisst das: Ärmel hochkrempeln – ob zum ersten, zweiten oder dritten Mal.

Fehler gefunden?Jetzt melden.