Fragen an Hans Ulrich Obrist – Wie spricht Kunst zu uns? Die Bilder der jungen Schweizer Künstlerin Augusta Lardy haben unseren Kolumnisten sofort angesprochen. Wie genau hat sie das geschafft? Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Augusta Lardy: «Les gorges de l’Arveron, Requiem». Bild: Courtesy Galería Belmonte

Ein wesentlicher Teil meines Berufs als Kurator ist es, mir Werke noch wenig bekannter Künstlerinnen und Künstler anzusehen und Talente zu erkennen. Bisweilen geschieht das, wenn ich Rundgänge in Kunsthochschulen, Galerien, Kunsthallen und Ateliers mache. Oft aber sehe ich auch Neues und Überraschendes auf Kunstmessen. So geschah es kürzlich auf der Kunstmesse Arco in Madrid, wo ein ganzer Stand einer Galerie einer einzigen, noch kaum bekannten Künstlerin gewidmet war, der Schweizerin Augusta Lardy, die 1994 geboren wurde. Ihre Kunst – sie sprach zu mir. Aber wie hat sie das gemacht?