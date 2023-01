Wettrennen der Techgiganten – Gerüche und Fühl-Handschuhe – so weit ist das Metaversum Die virtuelle Welt erhält Düfte und neue Brillen und soll bis 2030 fünf Billionen Umsatz generieren. Gibt Apple neuen Schub? Oder zieht Mark Zuckerberg alleine davon? Matthias Schüssler

Besucher der Elektronikmesse CES in Las Vegas bekamen am 5. Januar einen Vorgeschmack aufs Metaversum. Foto: Alex Wong (Getty Images)

Mark Zuckerberg hat im Oktober 2021 das Metaversum ausgerufen. Facebook als soziales Medium rückte in den Hintergrund, und der Plan, einen virtuellen Begegnungsraum zu realisieren, wurde so wichtig, dass der Mutterkonzern von Facebook in Meta umbenannt worden ist.