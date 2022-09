Tipps bei Schlafproblemen – Wie Tageslicht den Schlaf beeinflusst Viele Menschen schlafen schlecht. Die Uni Basel widmet dem Thema Schlaf nun ein grosses Forschungsprojekt. Wozu raten Experten, wenn man nachts wach liegt? Alexandra Bröhm

Wer sich in der ersten Hälfte des Tages an der frischen Luft bewegt, der schläft besser. Foto: Getty Images

Dies ist ein Weckruf. So beginnt in der medizinischen Fachzeitschrift «Lancet» ein aktueller Schwerpunkt zum Thema Schlaf. Schlafprobleme seien weit verbreitet, in der Medizin aber noch zu selten im Fokus, schreiben die US-Forscher. Dabei spiele Schlafmangel bei der Entstehung und Behandlung von Krankheiten eine wichtige Rolle. Rund ein Drittel aller Menschen haben in den heutigen Gesellschaften Schwierigkeiten einzuschlafen, durchzuschlafen oder überhaupt zu schlafen. Bei Menschen, die als Jäger und Sammler leben, liegt die Rate lediglich bei ein bis zwei Prozent.