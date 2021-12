Neue Verkehrsregeln in Zürich – Wie Velofahrende reagieren, wenn sie Rot sehen An zahlreichen Zürcher Ampeln können Velofahrende seit diesem Jahr bei Rot abbiegen. Die Stadt hat die Auswirkungen des neuen Regimes überprüft. Nun liegen die Resultate vor. Tina Fassbind

Rechtsabbiegen erlaubt: Seit dem 1. Januar 2021 gilt in Zürich ein neues Verkehrsregime für Radfahrerinnen und Radfahrer. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In der Stadt Zürich ist seit Anfang 2021 das Rechtsabbiegen für Velofahrende auch bei Rot erlaubt. 175 Kreuzungen hat die Dienstabteilung Verkehr inzwischen neu ausgeschildert. Um zu überprüfen, wie sich die Neuerung in der Praxis bewährt, hat die Stadt eine Wirkungskontrolle in Auftrag gegeben.

Ein externes Unternehmen hat zehn Kreuzungen in der Stadt – unter anderem an der Ecke Kasernenstrasse-Lagerstrasse, Quaibrücke/Stadthausquai und Bahnhofbrücke/Bahnhofquai – intensiv beobachtet und die Daten ausgewertet. Die Untersuchungen starteten bereits im November 2020, als die Stadt das neue Regime im Testbetrieb einführte. Weitere Überprüfungen folgten im März und November dieses Jahres. Im Fokus der Untersuchungen standen dabei mögliche Konflikte zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden.

Nur in vier Fällen gab es schwere Konflikte

Die sogenannte Wirkungskontrolle ist nun abgeschlossen. Die Fachleute haben Beobachtungen von 4331 rechts abbiegenden Velos ausgewertet. In 34 Fällen stellten sie Konflikte fest – 20 davon in der ersten Erhebung, als die Regelung noch neu war. In vier Fällen handelte es sich um schwere Konflikte. So habe das Rechtsabbiegen in zwei Fällen dazu geführt, dass Fussgänger wegen der herannahenden Velos ihre Laufrichtung abrupt änderten. Verletzte gab es aber keine.

In der ersten Erhebungswelle hielten noch 16 Prozent der Velofahrerinnen und Velofahrer bei Rot an, statt das neue Recht aufs Rechtsabbiegen zu nutzen. Inzwischen mache die Mehrheit davon Gebrauch, heisst es im Bericht. Umgekehrt spiele der sogenannte Spillover-Effekt nicht: Die Velofahrenden haben also das Rechtsabbiegen nicht automatisch auf Kreuzungen übertragen, die nicht entsprechend ausgeschildert waren.

Die Experten ziehen insgesamt eine positive Bilanz. Im Zusammenhang mit dem neuen Verkehrsregime stellten sie keine zusätzlichen Konflikte fest. Auch haben sich die Vorfälle, bei denen Velofahrende über das Trottoir nach rechts abbiegen, im Zeitraum der Wirkungskontrolle halbiert. Das könne aber nicht allein dem neuen Regime zugeschrieben werden, sondern hänge unter anderem auch von den lokalen Gegebenheiten ab, heisst es im Fazit der Untersuchung.

