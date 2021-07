Guerrero gegen seinen Ex-Club

André Breitenreiter setzt Adrian Guerrero von Anfang an ein. Damit trifft der gleich im ersten Spiel auf seinen ehemaligen Club Lugano. Ansonsten sind mit Bledian Kransniqi und Mirlind Kryeziu zwei Spieler in der Startaufstellung, die zwar am Ende der letzten Saison nicht mehr im Kader des FCZ waren. Sie waren aber bloss in die Challenge League ausgeliehen.

Innenverteidiger Marc Hornschuh (vom HSV II), Aussenverteidiger Nikola Boranijasevic (Lausanne) und Stürmer Rodrigo Pollero (Schaffhausen) sitzen am Anfang nur auf der Bank.

Ancillo Canepa hat uns am Donnerstag gesagt, dass durchaus noch einige Spieler kommen sollen in den kommenden Wochen.