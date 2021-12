Umstrittener WM-Veranstalter – Wie viel Diktatur steckt in Katar? Tausende tote Bauarbeiter, unterdrückte Frauen, eingeschränkte Freiheiten: Die Kritik am Emirat, wo die Fussball-WM 2022 stattfindet, hält an, obwohl es auch Reformen gab. Thore Schröder aus Beirut

Sport ist auch Politik: Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani (Mitte) beim Final des Amir-Cups 2020 im al-Rayyan-Stadium in al-Rayyan. Foto: AFP

Ein Jahr vor der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar liefert das Turnier für das Emirat eine nicht abreissen wollende Serie von Skandalen. Ende November wurden zwei norwegische Journalisten bei ihren Recherchen zu den Arbeitsbedingungen auf WM-Baustellen für über 30 Stunden festgesetzt. Ein paar Tage später veröffentlichte die niederländische Zeitung NRC die Sprachnachricht eines Jordaniers, der als stellvertretender Kommunikationsdirektor in Katars WM-Komitee beschäftigt war.

Abdullah Ibhais wurde wegen vermeintlicher Bestechlichkeit zu fünf Jahren Haft verurteilt, hat Einspruch eingelegt und ist in einen Hungerstreik getreten. «Ich wurde nur verhaftet, weil ich nicht die wahre Geschichte erzählen sollte», sagt Ibhais in der Sprachnachricht. Der Offizielle wurde bereits verurteilt, weil er sich an einem Social-Media-Auftrag bereichert haben soll. Er habe sein Geständnis unter Zwang unterschrieben, behauptet er, tatsächlich sei er bestraft worden, weil er auf das Schicksal streikender Arbeiter im Emirat aufmerksam gemacht hatte. Ein Gericht bezeichnete Ibhais’ Ausführungen als «Erfindung und Lüge».