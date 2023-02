Was flutet nicht alles auf uns ein an Meinungen, Informationen, Fakten: geprüfte und ungeprüfte. Ein Geschehnis jagt das andere, sei es tragisch oder skurril, amüsant oder erschütternd. Weniges wirkt nach; manches bohrt in uns weiter. Wie oft fühlen wir uns hin- und hergerissen, wenn wir zu dem und jenem, das uns wichtig erscheint, Stellung beziehen wollen.