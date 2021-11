Sweet Home: Gemütliche Wohnideen – Wie wärs mit ein bisschen Landliebe? Je näher wir der Weihnachtszeit kommen, umso mehr Gemütlichkeit wünschen wir uns. Da hilft ein bisschen Inspiration vom Land. Marianne Kohler Nizamuddin

Lernen Sie von der Countryküche

Heimelig : Landhausküche mit vielen schönen Details. Foto über: Seeking Lavender Lane

Der gemütlichste Ort in einem Landhaus ist die Küche. In einer Stadtwohnung ist dies meist nicht der Fall. Doch das lässt sich ändern! Denn es gibt einige Ideen und Dinge, die Sie von der Countryküche in die Stadtküche nehmen können:

Entscheiden Sie sich für einen alten Holztisch, auch wenn nur ein kleiner Tisch Platz hat.

Stellen Sie Blumen und Zweige in rustikale Töpfe.

Montieren Sie Stangen für Küchenwerkzeug.

Entscheiden Sie sich für schöne Leuchten. Als Hängeleuchten passen Laternen, als warme Zusatzleuchten klassische Tischleuchten.

Suchen Sie einen Platz für ein kleines Wandregal für Kochbücher, Bilder und hübsches Geschirr.

Kaufen Sie öfters auf dem Markt ein

Sinnlich: Früchte und Gemüse frisch vom Markt. Foto über: @lenacorvin

Wenn Sie mit Gemüse und Früchte vom Markt kommen, dann füllen Sie dieses in grosse Schalen und Körbe. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern inspiriert zu Gerichten wie Gratins, Gemüsesuppe, Birnentarte, Bratäpfel und vieles mehr.

So funktioniert der Chalet Chic in der Stadt

Chic: Wunderschönes Chalet, in der sich Gemütlichkeit auf elegant eklektische Art zeigt. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Es geht nicht darum, nun eine schlichte, moderne Stadtwohnung in ein Chalet zu verwandeln. Aber einige Details darf man «stehlen», um damit mehr Wintergemütlichkeit zu kreieren. Besuchen Sie nochmals das wunderschöne Chalet in Arosa der renommierten Schweizer Interiordesignerin Claudia Silberschmidt und lassen Sie sich von Ihren Wohnideen inspirieren. Schöne Beispiele sind:

Lassen Sie ein Sofa oder einen Sessel mit Kuschelfell überziehen.

Geben Sie Ihren Fenstern schöne, dicke Vorhänge und binden Sie diese mit Kordeln zusammen.

Mischen Sie helles Holz und dunkle Wandfarben.

Zeigen Sie die schönen Dinge

Herzeigestück: Kleines, dekoratives Holzregal mit viel Platz für schöne Dinge. Foto über: @paigekontrafouris

Ob in der Küche oder in anderen Räumen, in den Landhäusern finden Sie überall kleine Regale, auf denen man hübsche Gebrauchsgegenstände und geliebte Fundsachen ausstellen kann. Halten Sie Ausschau nach solchen dekorativen Holzregalen. Sie finden Sie in Brocante-Geschäften, allerdings in neuen Versionen. Für letztere müssen Sie aber eher in Geschäften in anderen Ländern suchen, denn in der Schweiz setzen leider praktisch alle auf modernes Design. Was solche kleine Regale auch haben, sind Haken an den Tablaren, an die man Tassen und kleine Krüge hängen kann.

So decken Sie den Tisch mit ländlichem Charme

Schlicht: Festlicher Tisch im Landhausstil. Foto: Ellei Home

Gerade mit den vielen Festessen der Adventszeit, lohnt es sich ein wenig über den Esstisch, das Tischdecke und den Platz rundherum nachzudenken. Ein ländlicher Stil ist nicht nur sehr gemütlich, sondern auch einfacher und entspannter in der Umsetzung als ein konservativ festlicher Tisch. Ein paar Gründe dafür:

Ein Leinentischtuch im ländlichen Stil muss nicht steif gebügelt werden, um festlich und freundlich auszusehen.

Auf einem ländlich gedeckten Tisch kommen dicke Kerzen auch ohne Halter aus.

Eine einfache Holzbank kann für zusätzliche Sitzplätze sorgen.

Grüne Zweige in einem Glas geben eine einfache und wirkungsvolle Dekoration ab.

Verlieben Sie sich in Antiquitäten

Stimmig: Ein Raum des Gästehauses Gutshaus Rensow. Foto: Yannic Schon und Susann Probst von Kraut Kopf

Etwas, das alle Landhäuser gemeinsam haben, sind spannende Geschichten und Geschichte. So findet man in Landhäusern meist alte Möbel, die oft schon verschiedenen Generationen dienten. Wer sich im Landhausstil einrichten – oder sich zumindest von ihm inspirieren lassen möchte, sollte auf antike Stücke setzen. Wie wunderschön und stimmig das aussehen kann, sehen Sie im wunderschönen Gutshaus Rensow in Mecklenburg Vorpommern, das auch ein Gästehaus ist. Lesen Sie hier die Geschichte. Sie können Ferien im Gutshaus direkt bei den Besitzern buchen: gutshaus-rensow@gmx.de. Schreiben Sie einfach eine Mail mit Anfrage und Kontaktangaben und Sie werden von der Familie zurückgerufen.

Besuchen Sie ein Bauernhaus

Heimat: Bauernhaus in Schlans. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Erinnern Sie sich noch an die wunderschöne Homestory von Silvio Pfister und Najat Zinbi, die wir letztes Jahr publizierten? Sie zeigt eine spannende Art von echtem Landleben in der Schweiz. Das Paar verbindet in ihrem wunderschönen alten Bauernhaus in Schlans gemütliches Wohnen, Bio-Landwirtschaft, Lebenscoaching und die Liebe zu Tieren.

Wählen Sie schlichte Dinge

Reduziert: Einfache , schön Alltagsgegenstände mit ländlicher Anmutung. Foto über: The waves we make

Was sehr gut in einen urbanen Haushalt passt, sind die schlichten, einfachen Alltagsgegenstände, die typisch für ländliches Leben sind: warme, grob gewobene Decken, Keramikkürge, irdene Töpfe, Holzstühle, Körbe und vieles mehr.

So mischen Sie Elegantes und Rustikales

Stilmix: Wunderschön bringen hier elegante Möbel Leichtigkeit in eine kleine Bauernhauswohnung. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

In der Homestory von Tara Dale erzählen wir, wie die Schmuckdesignerin Tara Dale von der Stadt aufs Land gezogen ist und sich in ihrer kleinen Bauernhauswohnung ein bezauberndes, neues Zuhause geschaffen hat. Die Wohnung ist wunderschön, mit viel Liebe, Stil und einer entspannten, wohnlichen Eleganz eingerichtet. Die Räume sind klein und tief, typisch für alte Schweizer Landhäuser. Da kein grosses Sofa reinpasste, hat Tara sich für zwei kuschlige kleine Salonsessel entschieden. Gefunden hat sie diese in der AM.PM. Kollektion von La Redoute. Sie sind mit einem Boucléstoff bezogen und stehen auf einem Sisalteppich von Ikea. Mit dem Kontrast, der die eleganten Möbel in dem rustikalen Raum bieten, ist eine besondere Frische und Leichtigkeit entstanden.

Schlafen Sie wie Gott in Frankreich

Charmant: Rustikales Holzbett mit filigranem Kronleuchter. Foto über: The grit and polish

Der französische Landhausstil zeigt, dass Kokettes wie etwa Kronleuchter oder elegante Spiegel durchaus zu Rustikalem passen. Diese besondere Mischung kann man auch sehr schön in urbanen Wohnungen umsetzen und dabei elegante Gemütlichkeit schaffen.

