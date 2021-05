Sweet Home: Neuer Möbeltrend – Wie wärs mit einem Riesensofa? Zu Hause auf einer massigen Polstergruppe abzuhängen, war lange völlig out. Doch nun sind die grossen Sitzmöbel wieder da – und sehr begehrt. Marianne Kohler Nizamuddin

Die Weichlinge sind zurück

In neuer Eleganz: Das Kultsitzmöbel Togo von Ligne Rose t in einem Interiordesign von Studio Duggan. Foto über: Studio Duggan

Eine Weile lang war Abhängen auf dem Sofa gar nicht mehr angesagt. Sitzsofas verdrängten grosse, weiche Polstergruppen und Salonmöbelchen den schweren Couchtisch. Doch nun ist Grosses wieder da: Autos sind halbe Trucks, das Schlafzimmer wird gefüllt mit Boxspringbetten und Sofas wachsen über sich hinaus. Grosse Sofas sind nämlich wieder begehrt und werden gerne als Eckgruppen und ganze Sitzlandschaften inszeniert. In den Sixties und Seventies hat man gar ganze Räume ausgepolstert und richtige Wohnlandschaften kreiert. Nun sind diese grossen Weichlinge also zurück – und zwar nicht selten jene Klassiker von anno dazumal. Man sieht sie gerade in allen Wohnzimmern von Stilexperten und Influencern.

Sie beherrschen den Raum

Im Haus de r Influencerin Aimée Song: Das modulare Sofa Camaleonda. Foto über: Song of Style

Die Riesen kommen aber ohne grosses Trara daher. Also ohne Kissen, eher farblos und in Kombination mit klassischen, starken Designmöbelstücken. Sie zeigen sich in Wohnungen mit weissen Wänden und grossen Zimmerpflanzen. Sie wollen ganz einfach die Hauptrolle spielen und sich mit der richtigen Gesellschaft umgeben.

Der Liebling

Haus in Schweden: Auch hier wurde das Seventies -S ofa Camaleonda schön inszeniert. Foto über: Sabon Home Blog . Quelle: @faringsohuset

Ein Sofa ist von allen grossen Sofas das Allergrösste: Es heisst Camaleonda und wurde 1970 von Mario Bellini entworfen. B&B Italia hat es im letzen Jahr neu herausgegeben. Hier ist es im neuen Seventies-Look inszeniert: Weiss in weiss inmitten eines «artsy» Umfelds.

Puristisch und üppig

Üppigkeit mit Reduktion: Dicke Polster puristisch eingesetzt. Foto über: My Scandinavian Home

Wenn man an die ersten Wohnlandschaften denkt, dann kommt schnell mal Verner Panton ins Gedächtnis. Die Wohnlandschaften des dänischen Architekten und Designers waren farbig, poppig und ziemlich psychedelisch. Heute aber werden die grossen Weichlinge viel puristischer inszeniert. Man liebäugelt zwar mit der Vergangenheit, ist verliebt in die Seventies, aber wohnt und lebt ganz anders als damals. Eine neue Art von Purismus macht sich breit. Lesen Sie dazu auch die Sweet Home Geschichte «Dieser leise Wohnstil setzt sich gerade durch». Dabei sind neutrale Farben, ein Mix von unterschiedlichen Materialien und interessanten Einzelstücken die wichtigsten Elemente. Es handelt sich um eine gezähmte, reduzierte Üppigkeit, in die sich nun auch die riesigen Sofas der Seventies integrieren.

Elegante Grossartigkeit

Warm und elegant: Riesensofa in orangem Plüsch. Foto über: Paradowski Studio

Das polnische Interiorstudio Paradowski Studio schafft es mit seinen Einrichtungen, Sinnlichkeit und Eleganz mit einem gewissen Seventies-Flair zu einem neuen, kontemporären Wohnstil zu kombinieren. So wählen sie grosse Sofas schon mal in Plüsch und Farbe. Hier sehen Sie ein Beispiel in Mandarin-Orange.

Langgezogen

Grosses Bild, weicher Teppich: Gekonntes Styling des amerikanischen Starstylisten Colin King . Foto über: SF Girl

Eleganter als Eckgruppen sind lange, tiefe Sofas. Die Grosszügigkeit und Eleganz von diesem edlen Möbel wird unterstützt durch das perfekte Styling. Ein grosses Bild darüber, ein schwerer Couchtisch davor und ein plüschiger Teppich darunter. Alles ist still, verhalten und zugleich sinnlich.

Rundherum …

Eleganz dank einem schlichte n Sofa, das einen Raum einfasst. Foto über: Homes to love

… oder besser ums Eck steht hier eine grosse Sofasituation. Das Foto zeigt ein Interiordesign der Firma Handelsmann + Khaw, die mit einer gewissen modernen Art-Deco-Affinität spielt. Natürlich kommen grosse Sofas und edles Interiordesign in grandiosen Räumen und spannender Architektur am besten zur Geltung. Das bedeutet aber nicht, dass man sich, wenn man in einer ganz normalen Mietwohnung wohnt, entmutigen lassen soll. Es gibt immer Möglichkeiten, eine bestimmte Idee umzusetzen. Auch ein kleines Zimmer kann Grossartigkeit und viel Wohnlichkeit ausstrahlen, wenn man es sozusagen mit einem Sofa füllt.

Raumfüllend

Kleiner Raum und grosses Sofa ? Geht doch! Foto über: Domino

Auch wenn dieser Raum nicht aus einer 0815-Mietwohnung stammt, zeigt er doch, wie spannend ein raumfüllendes Sofakonzept in einem kleinen Raum aussehen kann. Aus dem Raum wird eine Wohnlandschaft, in die man gemütlich abtauchen kann.

Geht auch in der Mietwohnung

Riesensofa gekonnt in einer normalen Wohnung eingesetzt. Foto über: Bjufors

Dieses Beispiel eines schwedischen Immobilienportals zeigt eine Wohnung, wie sie auch bei uns zuhauf zu finden ist. Hier ist die Einrichtungsidee mit einem grossen Sofa gekonnt und passend umgesetzt. Was der Idee den gewissen Seventies-Touch gibt, ist der sich über die ganze Fensterwand ziehende weisse, halbtransparente Vorhang. Das funktioniert übrigens auch, wenn man normale Fenster hat, ohne Glasfassade.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.