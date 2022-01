Sweet Home: 12 praktische Lösungen – Wie wärs mit einer neuen Garderobe? Schlaues Design, praktische Pragmatik oder clevere Klassik: Finden Sie Ihren Liebling für Mäntel, Mützen und einen freundlicheren Empfang. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Beginnen Sie mit einem starken Statement

Schön statt langweilig: Designer -G arderobe mit Farbe und Charakter. Garderobe und Foto: Schönbuch

Die typischen Garderobemöbel, auch Flurmöbel genannt, sind nicht besonders attraktiv. Als Stylistin musste ich vielen davon Leben einhauchen und es war jedes Mal ein Kampf, denn die charakterlosen, scheinbar praktischen Kästchen in undefinierten Farben zeigten sich hinsichtlich Charakterbildung jeweils resistent. Wagen Sie lieber ein starkes Statement! Die Wandgarderobe MASK, die der Designer Sebastian Herkner für Schönbuch entworfen hat, verbindet verschiedene Funktionen auf kreative Weise. Die rechte Seite der Garderobe besteht aus einem Holzpaneel und bildet zusammen mit der etwas kleineren Spiegelfläche ein zweigeteiltes Oval. Die formschöne, starke Garderobe nimmt Mäntel, Jacken und Taschen so entgegen, dass sie auch abgelegt gut aussehen.

2 — Go Green!

Wie aus der Boutique: Ständergarderobe für Kleider und Accessoires. Garderobe und Foto: HK Living

Nicht nur beim Reinkommen braucht man einen guten Platz für Kleider. So hat man vermehrt auch in den Schlafzimmern «Garderoben». Viele Garderoben sind so gestaltet, dass Sie auch in Boutiquen stehen könnten. Sie präsentieren Kleider und Accessoires und sind erweiterte Kleiderstangen. Ein sehr schönes Beispiel ist diese grasgrüne Garderobe von HK Living, Informationen bekommen Sie über die Schweizer Agentur IDS Living.

3 — Zeigen Sie sich betupft

Klein und kokett: Runde Knopfhaken in verschiedenen Grössen und Farben. Haken und Foto: Muuto

Auch Haken setzt man gerne in verschiedenen Räumen ein. Sie ersetzen in kleinen Wohnungen eine Garderobe und können gar an die Türe montiert werden. Auch können sie in Schlafzimmern oder Bädern verschiedenen Dingen einen guten Platz geben. Sehr attraktiv sind die runden Knopfhaken DOTS von Muuto, die es in vielen Ausführungen gibt.

4 — So cool blühen moderne Mauerblümchen

Klein und fein: Chice Minimalgarderobe mit Stange und Wandbox. Möbel, Accessoires und Foto: Montana

Wieso gross und aufwendig, wenn es auch klein und fein geht? Dafür hat die dänische Firma Montana, die mit ihrem vielfältigen, in vielen coolen Farben erhältlichen Regalsystem berühmt wurde, gute Ideen. Hier zeigen sie, wie praktisch und schön man eine Garderobe aus Stange, Haken und Kästchen gestalten kann.

5 — Anlehnen erlaubt

Praktisch: Garderobenelement, das keine Montage braucht. Garderobe und Foto: House Doctor

Diese Garderobe von House Doctor habe ich schon mal vorgestellt. Ich finde, sie ist einfach genial und verdient es, in diesem Rahmen noch einmal erwähnt zu werden. Sie braucht keine Montage, kann einzeln aufgestellt oder seriell aneinandergereiht werden und man kann sie auch schnell wegstellen, falls man sie doch woanders platzieren möchte. House Doctor ist ein Hersteller, die jeweiligen Verkaufspunkte finden Sie auf der Webseite.

6 — Linientreu

Showpiece: Filigraner Metallgarderobenständer wie aus dem Fashionshop. Foto und Garderobe: Menu

Ähnlich wie beim Beispiel Nummer 3 könnte auch diese Garderobe in einem Showroom stehen. Dort weiss man nämlich, wie Kleider, Schuhe und Accessoires am besten zur Geltung kommen. Deshalb werden diese Art von Möbel auch gerne zu Hause eingesetzt. Die Garderobe Anker Rack ist bei Connox erhältlich.

7 — Die minimalistische Lösung

Weniger ist mehr: Schlichte Hakengarderobe, die an die Wand montiert wird. Hakenleiste und Foto: Moebe

Weniger ist mehr, gilt nicht nur bei der Menge von Mänteln und Jacken, welche (oft für immer) an den Garderoben am Eingang hängen, sondern auch für die Garderoben selbst. Wenn da nämlich nur ein paar Haken zur Verfügung stehen, dann reduziert sich die Kleidermenge ganz automatisch. Die minimalistische Hakenleiste COAT RACK ist von Moebe und auch in Schwarz erhältlich.

8 — Boxenstop

Mehr Ordnung: Ein Zuhause für Dinge, die sonst einfach herumliegen. Möbel, Accessoires und Foto: Montana

Der Eingang ist oft zu wenig praktisch eingerichtet, so liegen da gerne Taschen, Tücher, Schirme und Mützen achtlos herum. Eine solche Box kann diesem Durcheinander Einhalt gewähren. Diese Garderobenlösung ist von der dänischen Firma Montana.

9 — Undercover

Hübsche Nebensächlichkeit: Schlichte , aber besodere Haken aus goldenem oder schwarzem Messing. Haken und Foto: Ferm Living

Diese Sache hat einen Haken oder auch zwei oder drei! Die Messinghaken von Ferm Living sind hübsch und diskret zugleich und können überall montiert werden. Sie laden dazu ein, nicht nur Kleider daran aufzuhängen.

10 — Ordnung auf drei Etagen

Naturschönheit: Schlichte Garderobenelemente aus Holz. Garderobensystem und Foto: Norrgavel

Wenn Sie es schlicht und praktisch mögen, dann gefallen ihnen nordische Wohnideen bestimmt. Diese einfachen Garderobenelemente aus Holz wirken durch ihre Natürlichkeit warm und passen an vielen Orten gut rein. Entdecken Sie im Garderobensystem KONSOL von Norrgavel auch noch praktische Auffangtaschen.

11 — Filigrane Skulptur

Hingucker: Designgarderobe von Verner Panton. Garderobe und Foto: Schönbuch

Dieses filigrane Designwunder ist von keinem Geringeren als dem grossen Verner Panton. Schönbuch legt den PANTON COAT STAND von 1971 neu auf, und das in verschiedenen Farben. Für zusätzliche Aufhängemöglichkeiten sorgen kleine Garderobenhaken in den passenden Farbtönen.

12 — Empfang mit Klasse

Nostalgie: Elegantes und praktisches Garderobenmöbel aus dunkel lackiertem Holz. Garderobe und Foto: Maisons du Monde

Zum Schluss noch eine klassische Garderobe von Maisons du Monde, die einen Eingang wie ein elegantes Möbel bereichert. Sie bietet eine Bank, die zugleich praktischen Stauraum bietet. Zum Beispiel für Schuhe, damit diese nicht offen herumliegen. Die Bank bietet Platz als Ablage und zum Sitzen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

