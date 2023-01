Sweet Home: Gruss aus der Antike – Wie wärs mit einer Statue? Sie suchen nach neuen Mitbewohnern? Versuchen Sie es mit Statuen, Büsten und Skulpturen – sie lassen Schönheit und Geschichte einziehen. Marianne Kohler Nizamuddin

Die Sehnsucht nach der Vergangenheit führt gerade sehr weit zurück. Statuen, Büsten und andere antike Skulpturen sind im Trend. Kein Wunder, ihre Schönheit vermittelt Ruhe, Besinnlichkeit und Poesie. Natürlich sind nicht alle Statuen wirklich aus der Antike, sondern eher Nachbildungen. Aber sie tun dem Zuhause gut und halten ein wenig die Zeit an. Foto über: Emilie Heathe

1 — Poesie

Büste auf einem Stapel alter Bücher. Foto über: Inside Closet

Ein Fragment von einer Büste vermittelt etwas Geheimnisvolles, lässt nachdenken und inspiriert zur Poesie. Wie ein kleines Gedicht ist diese Büste denn auch inszeniert. Zusammen mit antiquarischen Büchern und getrockneten Blumen offenbart sie die Schönheit der Vergänglichkeit.

2 — Ruhe

Büste auf einem Fenstersims. Foto über: The Design Chaser

Klassische Skulpturen vermitteln Nachdenklichkeit. Sie bringen die Liebe zur Kunst und Geschichte direkt in unseren Lebensraum. So steht hier eine wunderschöne Büste auf einem Sockel und einem Stapel Bücher. Sie strahlt mit ihrer klaren antiken Schönheit Ruhe und Zeitlosigkeit aus.

3 — Koketterie

Büste mit Bildern auf einer Konsole. Foto über: Rubies and Honey

Masken sind seit der Pandemie selbstverständlich geworden. Auch Büsten und Statuen sind eine Art Maske. Als eine in Stein gemeisselte Momentaufnahme kann man sie zwar anfassen, dennoch lassen sie uns gleichzeitig immer rätseln, was für ein Mensch und welches Leben wohl dahinter steckt. Diese Büste kokettiert damit. Sie hat zwei wunderschöne Maskenfotos als Begleiter. Das eine Foto zeigt eine Szene aus dem Film «Breakfast at Tiffany's» und das andere Frank Sinatra mit seiner Frau Mia Farrow beim Besuch des berühmten «Black and White Ball» von Truman Capote.

4 — Verbindung

Antike Statue auf einem Vintage-Sideboard. Foto über: Bed Threads

Mit ihren klaren Linien und ihrer klassischen Schönheit haben antike Skulpturen auch etwas Modernes. Sie verbinden auf schönste Weise das Jetzt mit der Geschichte und verstehen sich sehr gut mit zeitgenössischen Objekten und Möbeln.

Museumstipp:

Das einzige Museum, das sich nur den antiken Skulpturen widmet, ist die Glyptothek in München. Die Glyptothek ist wunderschön und unbedingt einen Besuch wert. Foto: Renate Kühling (Bayrisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst)

5 — Schönheit

Büste als Zeichen der Schönheit. Foto über: Damsel In Dior

Wir bewundern die makellose weisse Schönheit der klassisch griechischen Skulpturen. Doch wussten Sie, dass diese einst alle bunt bemalt waren? Die Farben haben nicht bis in die Gegenwart gehalten, aber die Klarheit und die reine, weisse Schönheit, die geblieben ist, haben andere Zeitepochen geprägt und faszinieren immer noch. So darf ruhig eine weisse Büste auf dem Boudoirtisch Platz nehmen. Sie vermag den grossen Bogen zwischen natürlicher Schönheit und Make-up auf wundersame Weise zu spannen.

6 — Persönlichkeit

Büste auf einem persönlichen Altar. Foto über: Hairstyles Beauty

Am Montag habe ich in der Geschichte Wieso Details so wichtig sind auch über persönliche Altare geschrieben. Auf einem solchen steht diese Büste. Dazu gesellen sich persönliche Gegenstände, Schmuck und Bücher, die in die Antike führen.

7 — Auftritt

Büste mit Bühne und Scheinwerfer. Foto über: Jacquelyn Clark

Wenn Sie eine Büste gefunden haben, die Ihnen gefällt, dann platzieren Sie sie auch so, dass Sie einen angemessenen Auftritt hat. Hier steht eine schwarze Steinbüste auf einem Bücherstapel und, wenn die kleine Tischlampe leuchtet, auch im Rampenlicht.

8 — Enthüllung

Enthüllende Statue auf einem Boudoirtisch. Foto über: @eliffilyostezer

Bei Büsten und Statuen aus der Antike sind der Körper, seine Formen und seine Schönheit am wichtigsten. Büsten haben deshalb auch etwas Intimes und finden einen schönen Platz an privaten Orten wie dem Schlafzimmer, dem Boudoirtisch oder dem Nachttisch.

9 — Nachtwache

Büste in einem Schlafzimmer. Foto und Interiordesign: YSG Studio

Diese stattliche Büste auf einem Nachttisch dient als kokette Schmuckablage und wirkt wie ein Hüter der Träume und Schätze.

10 — Schatzkammer

Büsten entdeckt an der Messe «Maison et Objet» in Paris. Foto: MKN

Büsten, Statuen, Sockel und Fragmente habe ich an der Messe «Maison et Objet», die letztes Wochenende in Paris stattfand, einige entdeckt. Sie sind ein wichtiger Teil der französischen Einrichtungen. Diese hier sind vom Stand des Ateliers C&S Davoy. Auf der Webseite entdecken Sie, in welchen Boutiquen Sie Dinge von Aterliers C&S Davoy finden können.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.