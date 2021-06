Sweet Home: Neuer Dekorationstrend – Wie wärs mit einer «Wow-Vase»? Was gerade alle wollen: Vasen, die etwas hermachen – gerne auch gefüllt mit kunstvoll arrangierten Blumen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Die Muschel

Hingucker: e dle Vase in Muschelform. Foto: Ferm Living

Das hübsche, biedere Väschen mit dem Floristenstrauss – vergessen Sie es! In Sachen Blumen und Vasen tut sich gerade so einiges. Grosse, edle und formstarke Vasen sind beliebte Wohnaccessoires geworden. Sie machen leer schon viel her und schaffen es, dass Blumen in ihnen zu kleinen Kunstwerken werden. Eine, die da besonders herausragt und erst noch Sommergefühl mit sich bringt, ist die muschelförmige Vase Shell von Ferm Living.

2 — Die Gebogene

Doppelte Schönheit: Gebogene Vase mit zwei Öffnungen. Foto: Muuto

Die digitale Technik bringt eine neue Typologie von Vasen hervor. Ein gelungenes Beispiel ist die Vase Klink, welche Earnest Studio für Muuto kreierte. Earnest Studio ist Rachel Griffin, eine in Rotterdam arbeitende Amerikanerin. Sie erklärt ihre Vase so: «Das Design vereint moderne Technik mit traditionellem Keramikhandwerk in einem Stück, das sowohl zeitgemäss als auch skulptural ist. Die grafische und verspielteErscheinung der Kink Vase – kombiniert mit ihrer doppelten Öffnung – inspiriert zu neuen Blumenarrangements und erfüllt die Umgebung mit Freude.»

3 — Die Säule

Für ein bisschen Drama daheim : Vase im griechischen Stil. Foto: HK Living

Griechisches, Römisches und Dramatisches ist ganz wichtig in Sachen Dekoration. Interiordesigner und Künstlerinnen spielen schon lange damit. So findet man in vielen Kollektionen Amphoren, Büsten und Objekte, die mit diesem Trend kokettieren. Ein schönes Beispiel ist die chice Vase Greek von HK Living.

4 — Die Kunstvolle

Blumengeschichte: Griechisch inspirierte Vase mit kunstvoll eingestellten Blumen und einem Blumenbild im Rücken . Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Auf der eleganten Konsole der visuellen Storytellerin und Creative Director Charlotte Fischli steht ebenfalls eine solche griechisch inspirierte Vase. Sie hat sie kunstvoll mit Blumen gefüllt. Daneben steht ein Bild, das eine Blumengeschichte erzählt. Es ist vom Schweizer Fotograf Yves Bachmann und im Rahmen eines Lockdown-Projekts entstanden. Zusammen mit Aline Joana Rüede von Studio Végété ging der Fotograf durch die leeren Strassen und fotografierte verwelkte Blumen. Die Bilder heissen «Abandon Darlings» und wurden in limitierter Edition verkauft. Entdecken Sie Charlotte Fischlis inspirierende Welt auf ihrem Instagram-Account @charlotte_antonia.

Und hier gehts zur Homestory von Charlotte Fischli.

5 — Die Sinnliche

Sexy: Formschöne runde Vase, die aus der 3D-Printtechnik entstanden ist. Foto: @tineinattendu

Bei meinen vielen Fotoshoots und Stylingberatungen für grosse Wohnhäuser bin ich beim Thema Vasen immer auf taube Ohren gestossen. Die Einkäuferinnen behaupteten oft, sie könnten Vasen nicht verkaufen und hatten einfach die üblichen austauschbaren Glasklassiker im Sortiment. Wenn man schaut, was mit den grossen Einrichtungshäusern in der Schweiz geschehen ist, kann man das natürlich nicht auf diese Kleinsichtigkeit beschränken, aber sie hat bestimmt auch etwas damit zu tun.

Starke Vasen findet man heute halt woanders. Man lässt sich auf Instagram verführen und sucht sich dann die begehrten Stücke im Netz, in chicen Boutiquen und liebevoll kuratierten Onlineshops. Eine Influencerin und Bloggerin, die ihre Nase in Sachen Trendstücke immer ganz vorne hat, ist Tine Fleischer. Sie betreibt den vielgelesenen Blog Inattendu und einen inspirierenden Instagram-Account. Selbstverständlich kennen viele Sweet-Home-Fans Tine bereits aus der Homestory, die wir letztes Jahr bei ihr gemacht haben. Dieses Bild ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie stark die neuen Lieblingsvasen wirken und wie zauberhaft Blumen darin zur Geltung kommen. Die Vase heisst übrigens W&S Vase und ist von Wang & Söderström’s für Hay.

Und hier gehts zur Homestory von Tine Fleischer.

6 — Die Geometrische

Zauberhaft: Blumenarr a ngem en t in einer Vase im Art déco Stil. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Eines der schönsten Blumenarrangements in einer Wohnung haben wir beim Besuch der Designerin Anna Z'Brun entdeckt. Die vielseitige Kreative, die auch den Conceptstore Mint in Bern betreibt, inszeniert gekonnt starke Stücke in ihrem Zuhause. Diese geometrische Keramikvase ist eines davon. Sie sucht, findet, sammelt und freut sich an schönen Dingen. Denn sie ist überzeugt davon, dass sie viel zum Glück beitragen. Das Blumenarrangement in der Vase ist von einer ihrer Freundinnen, die mit dem Studio Végété Floristik der besonderen Art betreibt.

Und hier gehts zur Homestory von Anna Z'Brun.

7 — Die Verspielte

Puzzle: Vasenkollektion Duetto, die i n verschiedenen Elementen und Farben e rhältlich ist . Foto: The Socialite Family

Ein Blog, den ich schon seit seinem Beginn mit grosser Freude verfolge, ist The Socialite Family. Er stellt das Zuhause von ganz unterschiedlichen Familien vor. Vor einigen Jahren hat er sich auch zu einem Shop entwickelt, natürlich mit eigener Kollektion. Dazu gehört gehören auch dieses Vasen Duetto. Sie bestehen aus zwei Elementen, die man einzeln oder ineinander gestellt einsetzen kann.

8 — Die Skulpturale

Eleganz: d unkle , formschöne Vase aus Glas. Foto über: Styled Home Objects

Es gibt eine wunderschöne Geschichte von Scott Fitzgerald, in der eine Kristallvase die Hauptrolle spielt. Sie war ein Hochzeitsgeschenk und Symbol der Zerbrechlichkeit von Liebe und Glück. Grosse, dekorative Vasen waren in den Zwanzigerjahren, der Zeit des Art déco, ein grosses und wichtiges Thema. Der neue Trend, die «Wow-Vase», ist durchaus damit vergleichbar. Rund Hundert Jahre später entdecken wir wieder die Schönheit der Dinge, mit denen wir uns umgeben. Dieses edle, skulpturale Prachtstück, die Vase Balloon von Louise Roe, ist im liebevoll ausgewählten Sortiment des Schweizers Onlineshops Styled Home Objects zu finden.

9 — Die Handgemachten

Kunsthandwerk: Keramikvase n von Simone Fennel. Foto: Fennel Pottery

Die Vermischung von Kunst und Handwerk war die Essenz des Art déco. Und diese erwacht gerade wieder in kleinen feinen Manufakturen. Eine davon ist Fennel Pottery, die Keramikwerstatt von Simone Fennel. Die Schweizer Grafikerin hat viele Jahre in grossen Werbeagenturen als Art Director gearbeitet. Dann machte sie sich selbstständig und gestaltete Zeitschriften. Per Zufall, oder besser mit einem Geburtstagsgeschenk, hat Simone Fennel zur Töpferei gefunden. Sie bekam nämlich einen Workshop in Chinas Pottery Hauptstadt Jingdezhen geschenkt. Dort hat sie das Töpfern so angezogen wie eine grosse Liebe. Und es liess sie nicht mehr los.

Mittlerweile sind ihre feinen Keramikobjekte, welchen die Keramikkünstlerin mit Ritzen und Farben Texturen und Muster gibt, so sehr begehrt, dass sie nicht nur in Shops wie dem Westflügel in Zürich zu finden sind, sondern auch zusammen mit Kunst. So kann man sie gerade in der Ausstellung «Foie gras et fleurs sauvages» (Gänseleber und wilde Blumen) in den Galerieräumen von Beurret & Bailly Auktionen Galerie Widmer an der Kirchgasse 33 in Zürich bewundern. Dort ist eine Serie von exklusiven Keramikvasen von Simone Fennel mit einer floralen Intervention vom Florist Urs Bergman mit neuen Arbeiten von Stéphane Zaech zu sehen. Die Ausstellung findet vom 12. bis 27. Juni statt und ist kuratiert von der Galeristin Frédérique Hutter.

Und hier gehts zur Homestory von Simone Fennel.

10 — Die Spektakuläre

Ein bisschen Memphis, ein wenig Art déco: Vase Konos in R osa. Foto: Edition Populaire

Zum Schluss noch ein grandioses Stück: Die rosa Vase Konos von Valeria Vasi, welche der Schweizer Conceptshop Edition Populaire in seiner Kollektion anbietet. Man kann sie auch umkehren und dann ist sie eine kleine Schale auf hohem Fuss!

