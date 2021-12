Geschenke aus Zürcher Feinkostläden – Wie wärs mit Speckgrissini, Hagebuttensirup oder Honig vom Käferberg? In fast jedem Quartier versteckt sich ein Geschäft, das ausgesuchte Food-Produkte anbietet. Die besten Adressen und dazu Geschenktipps für Ihre Liebsten. Claudia Schmid Emil Bischofberger Isabel Hemmel Sara Belgeri Jean-Marc Nia

Ein Krämerladen voller Delikatessen und Geschenke: Das neu eröffnete Lagotto an der Dienerstrasse. Foto: Dominique Meienberg

Der Place to Be der Zürcher Gastroszene? Das ist derzeit kein Restaurant, sondern ein neues Feinkostgeschäft im Kreis 4, in dem Köchinnen und Bartender gerade ein und aus gehen. Lagotto, benannt nach der Spürnasen-Hunderasse Lagotto Romagnolo, ist ein Paradies für Food-Trouvaillen wie schön verpackte Konserven und Teigwaren, frische Käse- und Wurstwaren von der Theke oder Tomatensaucen in allen Variationen. Allein die gestreifte Lagotto-Tasche ist ein Geschenk wert.

Dank der Eröffnung durch die Crew um Geschäftsführer Balz Coray, der auch die Gamper Bar nebenan verantwortet, hat die Ecke am Rand des Milieus im Kreis 4 einen neuen Treffpunkt bekommen: Der Laden ist ein Begegnungsort, den man auch mal nur kurz zum Schmökern oder für einen Schwatz aufsucht.