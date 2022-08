Serie zum Schulbeginn: Ihre Meinung ist gefragt – Wie war der Schulstart für Ihre Kinder? Viele Kinder haben den neuen Lebensabschnitt begonnen. Gern hätten wir von Ihnen erfahren: Wie ging oder geht es Ihren Kindern nach den ersten Tagen? Alexandra Kedves

Kinder am ersten Schultag in der Primarschule Chriesiweg in Zürich, 22. August 2022. Foto: Keystone

In der Stadt Zürich ist die erste Schulwoche vorbei. Auch anderswo in der Schweiz haben sich die Kindergarten- und Erstklasskinder bereits ein wenig gewöhnen können an das, was man früher den «Ernst des Lebens» nannte.

Die OECD fordert mittlerweile, dass der Schuleinstieg sich anders anfühlt: weniger nach «Ernst», mehr nach Freude und Lust am Entdecken. Statt die Kinder auf ihre Schwächen zu reduzieren, sollten Lehrpersonen einen Unterricht machen, der sich an den Stärken der Schülerinnen und Schüler orientiert. Das Konzept «Schulreife» wurde in Rente geschickt, Schulen müssen für die Kinder bereit sein, nicht umgekehrt – wie hier jüngst auch die Leiterin der Abteilung Eingangsstufe der Pädagogischen Hochschule Zürich ausführte.

Schulbeginn: Das erste grosse Abenteuer Infos einblenden Schulbeginn in der Zürcher Gemeinde Weiach. Foto: Leo Wyden Dies ist der dritte Teil einer Artikelserie, die über die kommenden Wochen Aspekte des Schulwesens beleuchtet. Sie reicht vom Schulbesuch über die Elternumfrage bis zum Experteninterview. Bereits erschienen sind: «In unserer Leistungsgesellschaft wird die Kindheit idealisiert» und «So geht Wörtlilernen leichter».

Wie haben Ihre Kinder jetzt – oder einst – den Start erlebt, die erste Zeit im Kindergarten, in der Grund- beziehungsweise Unterstufe oder der Mittelstufe (4. Klasse)? Hats irgendwo geharzt? Bitte schildern Sie in wenigen knappen Sätzen, wie Sie den Einstieg sehen, was Sie positiv, was negativ überrascht hat, was Sie ändern würden, und nennen Sie Geschlecht, Beruf, Kanton sowie Alter, Klasse und Geschlecht der Kinder.

Wir werden eine Auswahl der Antworten veröffentlichen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, Namen bei der Publikation anonymisiert. Sind Sie dabei? Dann schicken Sie Ihre Zeilen an alexandra.kedves@tamedia.ch

Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.