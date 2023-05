Elternfrage: Nesthäkchen zwischen Teenies – Wie werden wir allen drei Kindern gerecht? Der jüngste Sohn einer Leserin kommt neben seinen pubertierenden Geschwistern oft zu kurz. Elternberaterin Christelle Schläpfer weiss Rat. Christelle Schläpfer

Vermeintlich getrennte Welten: Für Nachzügler ist es nicht immer einfach, ihren Platz zu finden und sich zu behaupten. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, wir haben drei Kinder: Max ist sechzehn, seine Schwester Ella vierzehn und unser Nesthäkchen Jack ist gerade acht Jahre alt geworden. Es besteht also ein grosser Altersunterschied zwischen Jack und seinen Geschwistern, was unter anderem dazu führt, dass Max und Ella ihn oft wie ein kleines Kind behandeln und ziemlich streng mit ihm umgehen. Jack fühlt sich ausserdem oft nicht ernst genommen und klagt darüber, dass ihm niemand richtig zuhört. Wir versuchen zwar, darauf Rücksicht zu nehmen, aber ehrlich gesagt, haben wir momentan viel mit den Teenies zu tun – die Lehrstellensuche und die Gymiprüfung haben die vergangenen Monate unsere volle Aufmerksamkeit beansprucht. Was können wir tun, damit unser Kleiner sich mehr beachtet fühlt? Leserinnenfrage von Katharina