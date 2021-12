Daten zeigen Klimaerwärmung - Wie wir in Zürich die kalten Winter verloren haben

Daten zeigen Klimaerwärmung – Wie wir die kalten Winter verloren haben Zwei markante Erwärmungsschübe – einer davon ist noch im Gange – haben das Klima im Kanton Zürich in nur 40 Jahren spürbar verändert. Das zeigen neue Daten von Meteo Schweiz. Martin Steinegger

Nur noch kühl statt kalt: Die Winter im Kanton Zürich haben sich in den letzten 40 Jahren markant und vor allem sehr schnell erwärmt. Foto: Doris Fanconi

Das Klima im Kanton Zürich hat sich in den letzten 40 Jahren verändert. Milde Winter sind zur Regel geworden, häufige Hitzeperioden im Sommer genauso. Stephan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz, formuliert es so: «Wer Ende der 70er-Jahre im Kanton Zürich geboren wurde, lebt heute in einem anderen Klima als zum Zeitpunkt seiner Geburt.»

Besonders deutlich zeigt sich diese Veränderung beim Vergleich der mehrjährigen Klimanormen. Diese werden in der Klimatologie verwendet, um aktuelle Wetterereignisse einzuordnen. Der vergangene November wies im Flachland des Kantons Zürich zum Beispiel eine Monatsdurchschnittstemperatur von knapp 4 Grad auf, war also etwas kälter als die mehrjährige Norm (4,4 Grad).