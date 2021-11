Neue Bürowelten – Wie wir in Zukunft arbeiten werden Unsere Büros verändern sich stark. Was macht das mit uns, wenn wir keinen eigenen Schreibtisch mehr haben? Wie sieht das ideale Office aus? Eine Psychologin und ein Architekt klären auf. Aleksandra Hiltmann

Verschiedene Zonen zum Arbeiten und zum Entspannen, bunte Akzente, Wohnzimmerlook. Dahin geht der Trend, wie unsere Büros aussehen werden. Foto: Getty Images

Endlich haben wir uns gemütlich im Homeoffice eingerichtet, da heisst es: Zurück ins Büro. Was im ersten Moment als lange herbeigesehnt erscheint – ein Stück Normalität! –, ist manchmal leichter gesagt als getan.

«Die Rückkehr ins Büro ist für viele ein Kontrollverlust.» Das sagt Milena Sina Wütschert. Sie forscht am Institut für Psychologie der Universität Bern zu neuen Arbeitsumgebungen. Und die halten noch weit mehr Herausforderungen bereit als die Rückkehr aus den eigenen vier Wänden an den angestammten Schreibtisch. Denn: Die Erwerbsarbeit verändert sich kontinuierlich, vor allem die Orte, an denen sie verrichtet wird. Change-Process heisst es im Fachjargon, wenn Büros in eine offene Arbeitsumgebung umgestaltet und etwa fixe Arbeitsplätze aufgelöst werden. Das erweist sich für viele als neuer Stress.