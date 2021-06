Vor mehr als einem Vierteljahrhundert, im August 1995, erschien in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ) ein Gastbeitrag von Otto Graf Lambsdorff. Lambsdorff war von adeliger Herkunft, ein ehemaliger Bundesminister für Wirtschaft und Ehrenvorsitzender der deutschen FDP. In der FAZ schrieb er unter dem Titel «Deutschlands neue Denkverbote» über einen Begriff, der bis dahin in Europa kaum diskutiert wurde: die sogenannte Political Correctness.

Lambsdorff schrieb: «Verstärkt durch die Diktatur der Political Correctness, tritt Ausgrenzung an die Stelle von Auseinandersetzung. Selbst moderat konservative Äusserungen werden an den Rand des Abgrunds der öffentlichen Akzeptanz gedrückt und haben Schwierigkeiten, überhaupt diskussionswürdig zu sein.» Blosse rechte Worte würde so zu Benzinkanistern in den Händen «geistiger Brandstifter».