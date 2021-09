Neue Corona-Massnahme – Wie Zürich den ersten Tag der Zertifikatspflicht erlebte Es lief nicht alles ganz rund, aber alles in allem erstaunlich entspannt. Und eine Fitness-Betreiberin nutzt ein Schlupfloch. Liliane Minor , Martin Huber , Emil Bischofberger

In einem Café in Turbenthal kontrolliert die Betriebsleiterin die Zertifikate ihrer Gäste. Foto: Marc Dahinden

Noch holpert es an diesem ersten Tag mit der neuen Zertifikatspflicht. So zum Beispiel in einem Café in Zürich. Die Angestellte fragt freundlich nach dem Zertifikat – einen Ausweis will sie aber nicht sehen. «Wir müssen nur prüfen, ob Ihr Zertifikat gültig ist», sagt sie. Dann geht ihr fragender Blick zur Kollegin: «Oder?» Die korrigiert: «Nein, nein, wir müssen auch den Ausweis sehen.» Die Kundin bekommt den Kaffee dann trotzdem, ohne die ID zu zücken.

Ja, die verflixte ID, sie ist der grösste Stolperstein an diesem ersten Morgen, an dem landesweit ein Zertifikat zeigen muss, wer ins Restaurant, ins Hallenbad, ins Fitness oder in eine Freizeiteinrichtung will. Im Café Gans gmüetli in Andelfingen erzählt die Serviceangestellte Jessica Wagner schon morgens um neun von ersten Gästen, die den Ausweis nicht dabeihatten. An diesem sonnigen Tag kein Problem – es sitzt sich draussen sowieso schöner.