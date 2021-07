Wie Zürich mit der Schweizer Nati mitfiebert – Ohrenbetäubende Jubelschreie der spanischen Fans Unweit der Langstrasse verfolgen wir inmitten vieler Fans den Viertelfinal zwischen der Schweiz und Spanien. Wir berichten laufend. Annik Hosmann , Emil Bischofberger UPDATE FOLGT

Zürich ist im EM-Fieber. Wir mischen uns unter die Fans und verfolgen das Viertelfinalspiel in einer Ecke unweit der Langstrasse: Im Piccolo Giardino und in der Toro Bar, die sich in Rufdistanz voneinander befinden. Hier verfolgen Supporter der beiden Teams die Partie.

Toro Bar, 8. Minute

Die Spanien-Fans jubeln schon nach wenigen Minuten. Video: Tamedia

Tor Spanien! Vor der Toro Bar ist es so laut, dass das nahegelegene Piccolo Giardino und die Hotel Bar nicht zu hören sind. Obwohl zuvor die «Hopp Schwiiz»-Rufe lauter waren, sind nun die Jubelschreie ohrenbetäubend.

Nur wenige Meter entfernt, schockt der Treffer die Nati-Fans. Foto: Sabina Bobst

Piccolo Giardino, 2. Spielminute

Die Plätze sind bezogen, die Hoffnung für den Coup noch da. Foto: Sabina Bobst

Ein erstes Problem zeigt sich beim allerersten Angriff der Schweizer: Das Bild der Hotel-Bar vis-à-vis ist jenem hier voraus. Die Fans dort schreien schon auf, als hier der Ball noch bei auf Höhe Mittellinie ist.Was zudem die Frage aufwirft: Wie sehr werden die Leute auf der anderen Strassenseite erst schreien, wenn es wirklich aufregend wird?

Kurz vor Spielbeginn, Toro Bar

Freudige Gesichter vor der Toro Bar. Foto: Sabina Bobst

Das Verhältnis der Schweizer und spanischen Fans ist 1 zu 10. Übertragen wird die Partie selbstverständlich nicht via SRF, sondern auf dem spanischen Sender Telecinco. Die Fangesänge werden lauter – auf beiden Seiten.

45 Minuten vor Anpfiff, Piccolo Giardino

Die Sitzplätze sind alle bezogen im Piccolo Giardino. Wer die nächsten eineinhalb Stunden nicht stehend verbringen will, muss etwas kreativ sein und sich einen Harass oder ähnliches organisieren.

Toro Bar, 45 Minuten vor Anpfiff

Vor der Bar wird nur Spanisch gesprochen, die Mehrheit der Fussball-Trikots ist gelb-rot. Aus den Boxen schallt spanische Musik, neben Bier fliesst Sangria. Die 52 Plätze im Innern der Bar, wo zwei TVs und eine Leinwand installiert sind, sind schon längst besetzt. Von der Langstrasse her, sind bereits erste Böller zu hören.

Prolog, eine Stunde vor dem Anpfiff

Noch alles entspannt an der Militärstrasse: Zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff von Schweiz – Spanien. Foto: ebi.

Zürich bereitet sich auf das nächste grosse EM-Spiel der Schweizer Nationalmannschaft vor. Fussballfans machen zeitig Feierabend, um sich in den Public-Viewings, Bars und Restaurants einen Platz mit guter Sicht aufs Spiel zu sichern.

Falls Sie das Spiel lieber daheim schauen, konzentriert und mit ungestörtem Blick aufs Geschehen, verstehen wir das vollends. Gelingt der nächste Coup, bleibt danach noch genug Zeit zum Feiern: Die Zürcher Regierung hat für eine allfällige Halbfinalqualifikation eine Freinacht bewilligt. Und die Sorge, wie Sie danach wieder nach Hause kommen, hat sich ebenfalls erledigt, weil heute das ZVV-Nachtnetz wieder ihren Betrieb aufnimmt – neu ohne Nachzuschlag!

Zur Vorbereitung empfehlen wir Ihnen noch unser heiteres Quiz zu Schweiz – Spanien – aus Zürcher Sicht.

