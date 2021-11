Aus dem Bezirksgericht Zürich – Wie zwei Brüder Schweizer Bankkonten plünderten Zwei Niederländer bauten die Log-in-Seiten von Banken täuschend echt nach und erbeuteten über 45’000 Franken. Jetzt wurden sie in Zürich verurteilt. Liliane Minor

Auch das beste Sicherheitssystem im Onlinebanking kann überlistet werden, wenn Betrüger hochprofessionell vorgehen und den Kunden ihre Zugangsdaten entlocken. Foto: Taddeo Cerletti

Ganz ehrlich, liebe Leserin, lieber Leser, was würden Sie tun, wenn Sie in einer E-Mail, die vermeintlich von Ihrer Bank stammt, aufgefordert würden, sich neu bei Ihrem Onlinebanking-Konto zu authentifizieren? Und wenn diese Mail einen Link enthielte, der Sie auf eine Log-in-Seite weiterleiten würde, die exakt so aussieht wie die Log-in-Seite Ihrer Bank: Würden Sie sich einloggen?

Das hier beschriebene Vorgehen mag durchschaubar erscheinen. Tatsache aber ist, dass zwei Niederländer von Amsterdam aus so neun Schweizer Onlinebanking-Kunden übers Ohr hauten und fast 46’732 Franken erbeuteten. In 76 weiteren Fällen blieb es beim Versuch, weil bankinterne Sicherheitssysteme die Transaktionen stoppten. Wären auch sie erfolgreich gewesen, beliefe sich die Deliktsumme auf etwa 700’000 Franken.