Winterthurer auf Reise – Wie zwei BWL-Studenten als Strassenmusiker von Irland bis Marokko touren Es war eine Bieridee. Mittlerweile sind Tim Hensel und Sandro Bachmann bereits vier Monate unterwegs und verdienen pro Tag im Schnitt 80 Franken pro Person. Das ist ihr Reisebericht. Till Hirsekorn

In London waren Tim Hensel (links) und Sandro Bachmann schon langsam aufeinander eingestimmt. Hier bei einer Jamsession vor dem Kunstmuseum Tate Modern. Foto: PD

«Unglaublich, jetzt sind wir schon seit vier Monaten als Strassenmusiker in ganz Europa unterwegs mit dem Kombi meiner Eltern. Und es fühlt sich immer noch gut an. Sehr gut sogar. Reisen und dabei tun, was wir am liebsten machen: Musikmachen. Zu zweit sind wir Oats.