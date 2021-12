Soziales Unternehmertum – Wie zwei Schweizer Brüder in Afrika Arbeitsplätze schaffen Wenn die Berner Jonathan und Ueli Litscher auf Weihnachtsmärkten ihre

Produkte verkaufen, sichert das 1000 Familien in Ostafrika ein Einkommen. Mathias Morgenthaler

Die Brüder Ueli (links) und Jonathan Litscher (rechts) verkaufen ihre getrockneten Mangos und geflochtenen Korbwaren auf Weihnachtsmärkten wie hier am Sternenmark in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler (Tamedia AG)

Libanon, Sri Lanka, Elfenbeinküste, Moçambique – ein Blick auf die beruflichen Stationen des Berner Botschafters Thomas Litscher lässt erahnen, dass seine Söhne Jonathan und Ueli unter besonderen Bedingungen aufgewachsen sind. Die Schulzeit in Beirut sowie die Jahre in Moçambique haben die Brüder geprägt. Und beiden war früh klar, dass sie später einmal das werden wollen, was man heute Sozialunternehmer nennt.

Sie wollten etwas bewegen in einer Region, in der weite Teile der Bevölkerung unter Armut leiden. Und zwar nicht im Rahmen staatlicher Entwicklungszusammenarbeitsprogramme oder als Hilfswerkvertreter, sondern durch den Aufbau eines Unternehmens, das sich selbst finanziert.