Das Traumland des Unihockeys - Wieder reist sie dorthin, wo sie es noch nie lange aushielt

Unihockey-WM: Julia Suter – Wieder reist sie dorthin, wo sie es noch nie lange aushielt Im Sommer ein weiteres Mal überstürzt aus Schweden abgereist, kehrt Julia Suter nun mit dem Unihockey-Nationalteam zurück. Die Geschichte einer unbequemen Spielerin. Marisa Kuny

Plötzlich war da diese Leere im Kopf. Julia Suter konnte sich in der weltbesten Liga nicht auf die WM einstimmen. Darum lebt sie jetzt wieder in Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Niemand merkt, wie schlecht es Julia Suter geht. Sie selbst auch viel zu lange nicht. Es ist Ende August, als sie sich bei einem Testspiel mit ihrem schwedischen Spitzenclub Endre anderswohin wünscht. Mit einer Dringlichkeit, die ihr nicht nur die Luft, sondern auch ihren Bewegungsspielraum nimmt. Sie weiss: «Ich muss hier weg. Der Kopf war leer, der Körper konnte nicht mehr.»

Die 31-jährige aus Winterthur gibt all das erst jetzt preis, Wochen nach ihrer Rückkehr. Sie wollte ihre Worte mit Sorgfalt wählen. Denn Suter ist nicht irgendeine Unihockey-Spielerin. Sie gewann mit den Kloten-Dietlikon Jets zwei Meistertitel sowie den Cup, ist U-19-Weltmeisterin, 63-fache Nationalspielerin und war 2019 mit von der Partie beim WM-Wunder von Neuenburg, als die Schweizerinnen den Halbfinal gegen die Tschechinnen mit einer unglaublichen Aufholjagd drehten. Vor allem aber galt sie einst als eines der grössten Talente im Unihockey-Sport weltweit und war das Enfant terrible einer Liga, in der sich alle längst ein eigenes Bild von ihr gemacht haben. Vermutlich war der Sommer 2021 auch deshalb so schwierig für Suter. Weil sie sich erneut beweisen wollte.