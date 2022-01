Baublockade in der Stadt Zürich – Wieder scheitern neue Wohnungen am Lärm – diesmal günstige Eine Genossenschaft muss ihre Neubaupläne beerdigen, es ist der zweite Fall in zwei Wochen. Zürich hofft jetzt auf Bern. Beat Metzler

Die Baugespanne waren vergebens, diese Häuser an der Winterthurerstrasse bleiben vorerst stehen. Fotografiert im Juni 2020. Foto: Urs Jaudas

Ein Architekturwettbewerb, zahlreiche Workshops, neun Jahre Planung. Und das alles für nichts.

Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Bewilligung für einen Ersatzneubau an der Winterthurerstrasse im Kreis 6 aufgehoben. Die Baugenossenschaft Oberstrass (BGO) verzichtet auf den Versuch, die geplanten 134 Wohnungen vor dem Bundesgericht zu retten. «Dort hätten wir wohl keine Chance», sagt BGO-Präsident Mathias Ninck.

Ninck verweist auf einen ähnlichen Entscheid vom letzten Dezember, mit dem das Bundesgericht die geplante Siedlung «Im Bürgli» an der Bederstrasse in der Enge versenkte. Damit sind in zwei Wochen zwei grosse Stadtzürcher Wohnungsprojekte am gleichen Hindernis gescheitert: dem Lärmschutz.