Neuer ZVV-Fahrplan – Wieso der diesjährige Zürcher ÖV-Ausbau nur begrenzt möglich ist Die neuen Fahrpläne für die Jahre 2022 und 2023 sind aufgelegt. Im kommenden Jahr gibt es nur eine grosse Weiterentwicklung – und zwar im Nachtnetz.

Droht wegen Tempo 30 das Aus: Der Höngger Buslinie 38. Foto: Anna-Tia Buss

Die ÖV-Fahrpläne für die Jahre 2022 und 2023 im Kanton Zürich sind öffentlich aufgelegt und die Bevölkerung kann ihre Inputs dazu abgeben. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) warnt aber: Wegen der Coronapandemie stehen nur begrenzt zusätzliche Mittel für den Ausbau zur Verfügung.

In den kommenden Jahren sind deutlich höhere Defizitbeiträge aus dem Steuertopf notwendig, um das ÖV-Angebot zu gewährleisten, wie der ZVV am Montag mitteilte. Mit Ausnahme der «politisch gewünschten» Nachtnetzanpassung erfolgen im nächsten Jahr darum keine Fahrplananpassungen.

Das Stadtzürcher Nachtnetz wird auf 2022 den Tageslinien angenähert. Das Winterthurer Nachtangebot wird vom Stunden- auf den Halbstundentakt verdichtet, genauso wie die S-Bahn-Verbindung zwischen Zürich und Winterthur.

Neben den finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie macht dem öffentlichen Verkehr auch Tempo 30 zu schaffen. Die Auswirkungen solcher Temporeduktionen seien «beträchtlich», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Fahrzeiten, Reiseketten und Kosten aufgrund des Mehrbedarfs an Fahrzeugen steigen. So droht etwa der Buslinie 38 das Aus. «Infolge betrieblicher Mehrkosten auf den Linien 13 und 46 aufgrund der Einführung von Tempo 30 wird die Linie 38 eingestellt», heisst es im Entwurf. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Die neuen Fahrpläne sind bis Ende März auf der ZVV-Webseite einsehbar.

SDA