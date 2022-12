Russischer Öltanker in der Ostsee: Westliche Staaten wollen einen Höchstpreis für solche Exporte durchsetzen. Foto: Will Rose (Picture Alliance/Greenpeace)

Dieser Deckel ist nach Ansicht von Kritikern eher ein Deckelchen: Die EU und ihre westlichen Verbündeten versuchen von diesem Montag an, den Preis russischer Erdölexporte zu begrenzen. Reeder dürfen den Rohstoff nur dann mit ihren Tankschiffen nach Asien oder Afrika transportieren, wenn der Verkaufspreis 60 Dollar pro Barrel nicht überschreitet.

Der Deckel ist Teil einer grösseren Operation. Wichtiger als das Preislimit ist, dass die EU und andere westliche Staaten zugleich ein Importverbot gegen russisches Öl verhängen. Auch wenn es hier manche Ausnahmen gibt, bricht nun doch ein riesiger Markt für Russland weg. Präsident Wladimir Putin wird versuchen, das Öl woanders zu verkaufen.

Da nicht am Embargo beteiligte Abnehmer wie China, Indien und andere Schwellenländer um Putins Nöte wissen, werden sie einen niedrigen Preis aushandeln können und Russlands Einnahmen so drücken. Der Preisdeckel, der gleichzeitig in Kraft tritt, ist nur eine zusätzliche Absicherung.

Das Vorgehen des Westens ist fürchterlich pragmatisch und berechnend. Aber es ist sinnvoll.

Natürlich würde ein Deckel von 30 Dollar die Einnahmen stärker senken. Aber die Gefahr wäre gross, dass Putin dann seine Drohung wahr macht und die Exporte nach Asien und Afrika herunterfährt. Das würde die Ölpreise weltweit hochschnellen lassen und gerade arme Länder heftig belasten.

Doch auch in Europa würde das Benzin teurer werden. Daher wollen die westlichen Staaten unbedingt verhindern, dass der Kriegstreiber aus dem Kreml den Ölhahn zudreht. Das Bündnis möchte Russlands Ölkonzernen bloss die Geschäfte erschweren, die Firmen aber nicht aus dem Weltmarkt drängen.



Dieses Vorgehen des Westens ist nicht sehr heroisch, es ist fürchterlich pragmatisch und berechnend. Aber es ist sinnvoll, denn der Ansatz stellt sicher, dass Russland stärker unter den Sanktionen leidet als der Westen oder gar unbeteiligte arme Länder in Afrika. Deswegen können diese Sanktionen auf Dauer durchgehalten werden. Das ist sehr wichtig. Schliesslich wäre ein Abbruch ein Propagandaerfolg für Putin.

