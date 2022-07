Sweet Home: 10 Vintage-Wohnideen – Wieso der Retrolook so cool ist Altmodisch ist manchmal ganz schön modern. Entdecken Sie zehn gute Gründe, um Ihre Wohnung mit Möbeln und Accessoires aus dem Midcentury einzurichten. Marianne Kohler Nizamuddin

Wir wissen, dass der «Alles-in-Beige-Look» ein Liebling der Influencer ist, dass Poppiges als hip gilt und Minimalismus zu unserer Zeitepoche passt. Und doch sind in vielen der coolsten Wohnungen Einrichtungen zu sehen, die voller Midcentury-Vintagestücke sind. Mit Midcentury bezeichnet man Design und Architektur aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, so zwischen 1940 und 1970. Oder man nennt dies auch kurz Retro. Stilmässig zurückzuschauen war schon immer ein Zeichen von einer gewissen Coolness. Und dabei in eine Zeit zurückzuschauen, in der man sich in Sachen Stil und Design vorwärts bewegte, ist besonders angesagt. Foto über: The Modern House

1 — Weil Retro auch Rock'n'Roll ist

Dunkel gestrichenes Wohnzimmer mit Holzmöbeln aus den Fifties. Foto über: Inside Closet

Retromöbel sind so begehrt wie noch nie. Viele werden neu aufgelegt und wirken moderner als aktuelle Zeitgenossen. Das macht sie besonders und man kann mit solch starken Stücken unkonventioneller und freier einrichten. So haben Retromöbel im Midcenturystil eine gewisse Rockstarpräsenz, denn es sind aussagekräftige Stücke, welche das Auge auf sich ziehen. Besonders wenn die Einrichtung mit Farben und Styling zusätzlich genau auf diese starke Wirkung ausgerichtet wird.

2 — Weil Retro entführt

Eine Retroleuchte und ein digitales Roberts-Radio auf einem Nachttischchen. Foto über: Style by Emily Henderson

Wir leben in einer Zeit, in der die meisten auf Nummer sichergehen. Das bedeutet, dass man das Gleiche will wie alle anderen. So ziehen sich alle ähnlich an, wohnen wie die Nachbarn und fühlen sich zugehörig. Doch Möbel und Accessoires aus dem Midcentury kommen aus einer anderen Zeit, sind einzigartig und entführen deshalb weg vom Mainstream. Sie bieten eine kleine Flucht und verleihen einem Zuhause viel Persönlichkeit.

3 — Weil Retro die Fantasie beflügelt

Ein Wohnzimmer mit vielen persönlichen Vintage-Fundstücken. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Da antike Stücke einzigartig sind, gibt es kein Rezept, wie man diese einsetzt und kombiniert. Da ist die eigene Vorstellungskraft gefragt. So sind es oft kreative Menschen, welche sich für Retro entscheiden und mit diesen individuell und fantasievoll einrichten. Ein wunderschönes Beispiel ist das Zuhause der Stylistin Elvira Borbély. Hier geht es zur Homestory Willkommen im Vintage-Paradies.

4 — Weil Retro Stil bringt

Elegantes Regal mit Antikem und Kunst. Foto über: SF Girl

Echte antike Stücke und Kunst sind interessanter als Massenware aus dem Interiorgeschäft. Sie sind auch wertvoller – sowohl im monetären als auch emotionalen Wert. Denn Vintagestücke erzählen Geschichten und sind mit Erinnerungen verbunden. Sie tun der Einrichtung gut und machen sie stilvoller. Dabei dürfen sie übrigens durchaus auch mit Neuem und Kitsch gemischt werden.

5 — Weil Retro etwas hermacht

Ein typisches Midcentury-Sideboard vor einer dunklen Wand. Foto über: Emilie Fournier Interiors

Möbel wie auch Lampen oder Vasen, die aus den Fifties, Sixties oder Seventies kommen, haben spannende Formen, eine gewisse Eleganz und sind Hingucker. Unterstützen Sie dies mit farbigen Wänden. Denn Farbe an der Wand ist wie ein Bühnenbild und lässt alles dramatisch und eindrucksvoll wirken.

6 — Weil man Retro noch entdecken kann

Alltagskeramik aus den Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren. Foto: MKN

In den Achtziger- und Neunzigjahren fand man solche Vasen schrecklich, da man oft damit aufgewachsen ist. Dasselbe galt für Sideboards und vieles andere. Damals liebte man Art déco und Bauhaus, Glas und Stahl und Ultramarinblau, was übrigens analog zum Memphis Design auch wieder angesagt ist und in Galerien Höchstpreise erzielt. Aber interessante Retro-Stücke aus dem Midcentury, die nicht von einem bekannten Designer oder Künstler sind, kann man immer noch finden und oft auch zu ganz normalen Preisen. Man muss sich einfach ein offenes Auge bewahren und Geduld haben.

7 — Weil Retro Bequemes bietet

Ein Bürostuhl mit Vergangenheit. Foto über: Nestor

Ein Möbel, nach dem es sich lohnt in Brockenhäusern und auf Flohmärkten Ausschau zu halten, ist der Bürostuhl. Hier gibt es nämlich noch interessante und bequeme Stücke. Manchmal muss man sie halt ein bisschen auffrischen oder restaurieren lassen, aber das ist immer noch weit günstiger, als sich einen neuen Bürostuhl zu kaufen – und in den allermeisten Fällen auch viel schöner.

8 — Weil Retro zeitlos bleibt

Vintage-Sideboard kombiniert mit klassischem Orientteppich und zeitgenössischem Sofa. Foto über: Homes to love

Sideboards aus den Fünfzigern oder Couchtische aus den Seventies sind gleichzeitig cool und zeitlos. Wie bei allem, kommt es immer darauf an, wie man etwas kombiniert und stylt.

9 — Weil Retro Charme hat

Elegante Möbel aus den Fünfzigerjahren. Foto über: Andrew Trotter

Viele Möbel aus den Fünfzigerjahren bringen eine wunderschöne leichtfüssige Eleganz mit sich. Sie sind ja in der Dekade nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, als der grosse Wandel von den Einfamilienhäusern zu den Wohnblöcken stattfand. Auf kleinem Raum helfen nämlich hochfüssige und kleine, feine Möbel.

10 — Weil Retro entspannt wohnen lässt

Entspannte Einrichtung mit Möbeln aus verschiedenen Dekaden des Midcentury. Foto über: The Socialite Family

Einer der wichtigsten Coolnessfaktoren des Retrostils ist, dass er das Einrichten einfacher und damit entspannter macht. Da die meisten Stücke stark und aussagekräftig sind und es auch viel Farbiges gibt, sieht eine Einrichtung mit Vintagemöbeln auch ohne zusätzlichen Aufwand gut aus.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

