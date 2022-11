Rätsel auf Zürichs Strassen – Wieso die Stadt plötzlich QR-Codes auf Trottoirs klebt Das Tiefbauamt geht neue Wege bei der Information über seine Bauprojekte: Digitale Codes auf Klebern vor Ort führen direkt zu Plänen auf der städtischen Website. Martin Huber

Planauflage am Boden: QR-Codes wie hier in Albisrieden verweisen auf Informationen über Strassenbauprojekte. Foto: Silas Zindel

Das kleine Schild mit dem QR-Code klebt mitten auf dem Trottoir an der Ecke Flurstrasse/Freilagerstrasse in Albisrieden. Wer den schwarz-weissen Code mit dem Handy scannt, wird auf die Website des Stadtzürcher Tiefbauamts geleitet, wo Pläne und weitere Informationen zum Strassenbauprojekt an der Flurstrasse zu finden sind. An dieser Strasse will das Tiefbauamt demnächst Abwasserkanäle und Werkleitungen erneuern, Tempo 30 einführen, die Trottoirs verbreitern und neue Bäume pflanzen.