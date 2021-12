Sweet Home: 12 Farbideen – Wieso dunkle Farben so gemütlich sind Dramatisch, kuschlig, spannend und sinnlich: Dunkle Töne im Raum schaffen viel Wohnlichkeit. Marianne Kohler Nizamuddin

Er ist noch nicht ganz da, der dunkelste Tag des Jahres. Dafür haben wir überall Weihnachtslichtchen und die vorfestliche Stimmung. Und ehrlich, diese Zeit, inklusive Kälte und dem nicht immer freundlichen Wetter, bringt doch eine wunderschöne Gemütlichkeit mit sich. Nichts gegen Sonnenschein, aber wenn dieser grell auf die Kerzen und Adventsdeko scheint, dann verfliegt dieses kuschlige, intime Gefühl. Das spricht für die Dunkelheit in der Wohnung. Diese sorgt nämlich am stärksten dafür, dass man sich geborgen fühlt. Dunkle Farben tun praktisch jeder Wohnung gut und können in unterschiedlichen Stilen eingesetzt werden.