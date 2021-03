Podcast zum Schweizer Fussball – «Wieso hat man dann Ciriaco Sforza als Trainer eingestellt?» Wieso ist Ciriaco Sforza beim FC Basel an der falschen Stelle? Warum passen Christoph Spychers T-Shirts zu YB? Und soll Christian Constantin gleich bis Saisonende Trainer des FC Sion bleiben? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Kay Voser kann es nicht begreifen. Der ehemalige Spieler des FC Basel hat einst bei den Grasshoppers unter Ciriaco Sforza trainiert. Er kennt den aktuellen Coach des FCB also aus eigener Erfahrung, weiss um seine Stärken und Schwächen. Jetzt sagt Voser in der aktuellen Ausgabe der «Dritten Halbzeit», unserem Fussball-Podcast: «Wenn es das Konzept des FCB ist, dass sich die Sportkommission nicht öffentlich äussert, warum hat man dann überhaupt einen Ciriaco Sforza als Trainer eingestellt?»

Für Voser ist klar, dass Sforzas Kompetenzen in der Arbeit «auf dem Platz und vor allem in der Entwicklung junger Spieler» liegt: «Und sicher nicht in der Kommunikation gegen aussen. Er ist kein Goethe. Aber das hätte man von Anfang an wissen können und ihn so arbeiten lassen, wie es seinen Stärken entgegenkommt.» Also als Trainer – und nicht als Mischung aus Trainer, Sportchef und Clubsprecher, wie es derzeit der Fall ist.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Ausserdem sprechen wir in der aktuellen Sendung natürlich über den Übernahmekampf, der im Moment um den FCB tobt. Wir reden darüber, warum Christoph Spycher so gut zu den Young Boys passt, und wie es wohl Guillaume Faivre geht, der am Donnerstag plötzlich gegen das grosse Ajax Amsterdam im Tor stehen muss. «Er wird relativ nervös sein», vermutet Dominic Wuillemin. Es gibt eine kurze Nachhilfe zur Offside-Regel. Und wir fragen uns, ob Christian Constantin nicht vielleicht am besten gleich bis Saisonende Trainer des FC Sion bleiben sollte.

Die Themen der Sendung:

02:47 Kleine Offside-Stunde

10:31 Was läuft beim FC Basel betreffend Besitzerwechsel?

29:30 Was ist zwischen Ciriaco Sforza und Valentin Stocker vorgefallen?

39:08 Warum passt Christoph Spycher so gut zu den Young Boys?

51:41 Soll Christian Constantin bis Saisonende Trainer des FC Sion bleiben?

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.