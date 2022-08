Strategiewechsel bei Covid – Wieso Neuseeland die Abschottung beendet Mehr als zwei Jahre lang hatte das Land wegen der Pandemie ein strenges Einreiseregime. Nun öffnet es wieder. Warum kam es zum Politikwechsel – und wie wird die Entwicklung rückblickend bewertet? Felix Haselsteiner aus Christchurch

Rabiater Strategiewechsel: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern. Foto: Mark Mitchell (Getty Images)

Die Normalität ist auch im Chateau on the Park zurückgekehrt. Frisch renoviert öffnete eines der besseren Hotels in Christchurch vor kurzem wieder als das, was es eigentlich ist: als Gastbetrieb, in dem man Zimmer buchen kann. Das war in Neuseeland lange Zeit nicht möglich. Mitte 2020 war auch das Chateau on the Park im Rahmen des von der Regierung initiierten Corona-Schutzprogramms zur Quarantänestätte umfunktioniert worden.