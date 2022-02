Wintertourismus und Peking 2022 – Wieso sie in der Schweiz von Tausenden von Chinesen träumen In China lernen derzeit viele Menschen das Skifahren – auch wegen Olympia. Darum bereitet sich der Tourismus auf einen Boom vor. Doch was, wenn China plötzlich selbst Ski produziert? Christian Zürcher René Hauri

Es ist noch gar nicht so lang her, da hielt sich die Gastfreundschaft der Davoser Hoteliers gegenüber chinesischen Gästen in Grenzen. «Bevor wir die Menüs anpassen, bring uns lieber erst die Gäste», sagten sie zur Chinesin Song Shuyao 2015. Heute ist das anders, heute gibt es längst chinesische Speisekarten, man holt die Gäste vom Flughafen ab und zahlt ihnen das Übergepäck für ihre Ski. China zieht. China macht die Touristiker plötzlich sehr gastfreundlich.