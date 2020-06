Revolution im Eishockey – «Wieso sollten wir Schweizer nicht

die Pioniere sein?» Salär-Obergrenze nach nordamerikanischem Beispiel, totale Öffnung für Ausländer – fünf wichtige Player sagen, wie das Schweizer Eishockey umgestaltet werden soll. Simon Graf , Reto Kirchhofer , Marco Oppliger

Bereit für den grossen Wurf: HCD-Präsident und Wirtschaftsanwalt Gaudenz Domenig. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Corona-Krise hat im Schweizer Eishockey grundsätzliche Diskussionen ausgelöst. Viele Clubs streben eine Salär-Obergrenze pro Team an wie im nordamerikanischen Profisport. Wichtige Exponenten wie SCB-Geschäftsführer Marc Lüthi fordern eine Aufhebung der Ausländerbeschränkung. Am Mittwoch werden die Themen an der ausserordentlichen Ligaversammlung diskutiert, am 27. August sollen die Beschlüsse gefasst werden. Das sagen wichtige Player: