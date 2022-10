Wenn Kinder Fragen an den Igelexperten stellen, lernt auch so manch Erwachsener mehr über die putzigen Stacheltiere.

Wieso fressen Igel Würmer, es gibt doch sicher feinere Sachen im Wald?

Im Sommer haben die Igel am liebsten Käfer; das ist ihr Lieblingsessen. Regenwürmer essen sie vor allem im Frühling und im Herbst. Wie Regenwürmer schmecken, weiss ich nicht. Ich habe aber Verständnis, dass die Igel die schleimigen Nacktschnecken nicht so mögen. Wichtig zu wissen: Der Igel ist kein Waldtier. Er lebt also nicht mitten im Wald. Es gefällt ihm besser in Hecken, Parks oder in unseren Gärten.