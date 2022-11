Nach dem Spiel USA - Iran – Wieso viele im Iran mit dem Erzfeind USA jubeln Das Regime hat die Spieler auf Linie gebracht. Zahlreiche Iranerinnen und Iraner haben sich von der eigenen Mannschaft abgewandt. Simon Widmer

Kaum noch Kredit in der Bevölkerung: Die iranischen Fussballer in Katar: Ali Karimi, Majid Hosseini, Sadegh Moharrami. Foto: Fadel Senna (AFP)

Fans, die den Sieg der gegnerischen Mannschaft bejubeln: Was für Fussballfans absurd klingt, spielte sich gestern Abend in mehreren iranischen Städten ab. Nach der Niederlage des Iran gegen die USA und dem verpassten Achtelfinal reagierten viele mit Schadenfreude. An belebten Plätzen Teherans riefen Menschen in der Nacht zum Mittwoch etwa: «War wohl nichts mit eurem Nationalteam.»