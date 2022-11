Anlass zu Diskussionen in jeder Familie: Junge Erwachsene benutzen ihr Smartphone. Foto: Michael Scherrer

Sohn ist am Handy

Vater: So, deine Bildschirmzeit ist vorbei, Handy ausmachen, bitte.

Sohn: Nur noch ganz kurz, bitte.

Vater: Nein, wir hatten gesagt, eine Stunde.

Sohn: Noch fünf Minuten.

Vater: Nein.

Sohn: Nur noch das Spiel zu Ende.

Vater: Milo, du musst deine Hausaufgaben machen. Ich schalte gleich das Internet ab.

Sohn: Man soll aber Kindern nicht exakte Zeiten für die Bildschirmzeit geben, sie sollen ihre Einheiten fertig schauen dürfen.

Vater: Woher hast du das denn?

Sohn: Steht im Internet.

Vater: Im Internet?

Sohn: Ja, da steht auch, dass man dem Kind eine Stunde pro Lebensjahr pro Woche erlauben soll. Das heisst, ich bin elf, darf also elf Stunden pro Woche schauen, das macht 90 Minuten am Tag. Also darf ich jetzt noch eine halbe Stunde weiterspielen.

Vater: Nach dieser dummen Faustregel müsste ich mit meinen 49 Jahren 7 Stunden pro Tag am Bildschirm sein.

Sohn: Bist du ja auch.

Vater: Wer empfiehlt das überhaupt?

Sohn: Steht im Internet.

Vater: Du glaubst doch nicht, was im Internet steht?

Sohn: Guck doch selbst ins Internet.

Vater: Im Internet steht auch, dass zu viel Medien süchtig machen und man deswegen Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit und Depressionen bekommen kann.

Sohn: Du glaubst doch nicht, was im Internet steht, Papa?

Vater: Kommt drauf an. Wenn es in den Zeitungen steht, glaube ich es schon. Schau hier den Tagi.

Sohn: Tagi? Wer ist das? Hat er viele Follower?

Vater: Der «Tages-Anzeiger».

Sohn: Ach, der …

Vater: Genau das ist das Problem. Im Tagi steht nämlich was über eine neue Studie, wonach immer mehr junge Menschen keine Nachrichten mehr lesen.

Sohn: Ich lese die ganze Zeit Nachrichten!

Vater: Nicht Nachrichten von Freunden. Nachrichten von Journalisten und Reporterinnen!

Sohn: Ach so.

Vater: Und dass die Jungen eher ihren Influencern auf Youtube glauben, die irgendeinen Quatsch erzählen, als seriösen Nachrichtenportalen, die recherchieren.

Sohn: O Papa…

Vater: Jetzt im Ernst, Milo, glaubst du wirklich alles, was deine Youtube-Leute sagen?

Sohn: Können wir jetzt Hausaufgaben machen?

Vater: Gut.

Sohn: Und nachher darf ich zur Belohnung noch etwas schauen?

Vater: Nein, deine Bildschirmzeit ist vorbei!

Sohn: Aber ich hab doch noch 30 Minuten!

Vater: Hast du nicht.

Sohn: Und wenn ich die Hausaufgaben richtig gut und brav mache, darf ich dann?

Vater: Ich habe gesagt Nein!

Sohn: Und wenn ich was Vernünftiges schaue? Nachrichten im Tagi?

Vater: Was Vernünftiges?

Sohn: Ja.

Vater: Ehm … Gut, jetzt schauen wir uns erst mal ganz vernünftig an, was im Internet steht, was wirklich an Bildschirmzeit für dein Alter empfohlen wird.

Sohn: O nein …

Vater: Also… Ohokay… also, na gut… tatsächlich… Ab zehn Jahren wird empfohlen, eine Stunde pro Lebensjahr pro Woche, schreibt Pro Juventute.

Sohn: Siehst du!

Vater: Aber es steht auch, dass man das individuell anpassen soll.

Sohn: Nein, nein, wir halten uns jetzt mal an die Regel.

Vater: Und im Internet steht, dass die wahren Influencer die Eltern sind. Die Kinder schauen sich nämlich viel mehr bei den Eltern ab als bei den Youtubern.

Sohn: Schreibt Pro Juventute?

Vater: Nein, schreibt Laura de Weck in ihrer Kolumne.

Sohn: Ob das stimmt?



Laura de Weck Infos einblenden Die Autorin Laura de Weck schreibt am Dienstag abwechselnd mit Barbara Bleisch, Michael Hermann und Rudolf Strahm.

Fehler gefunden?Jetzt melden.